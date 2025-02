A Måneskin menedzsere új csillagot talált, a közönség máris oda van érte

„Olly nyerte a 75. Sanremoi Dalfesztivált, de ennél talán érdekesebb, hogy az elmúlt öt évben most már negyedszer ugyanannak a menedzsmentnek az előadója nyert” – mondta az Indexnek Vásárhelyi Árpád Olaszország-szakértő. Az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet óraadó oktatója hozzátette, a céget Marta Donà irányítja, aki pályáját a Sony Musicnál kezdte, majd 2011-ben megalapította a LaTarma nevű saját menedzsmentjét és lemezkiadóját. LaTarma szinte pillanatok alatt az egyik legdinamikusabb és legígéretesebb céggé nőtte ki magát az olasz zenei színtéren, művészi menedzsmenttel, a rendezvények szervezésével és lemezkiadással is foglalkoznak.

A Balorda nostalgia titka

Donà menedzseli a tavalyi győztes Anglica Mangót, Marco Mengonival kétszer (2013-ban és 2023-ban), valamint a Måneskin zenekarral is az élen végzett az ötnapos fesztiválon, amely az utóbbival 2021-ben az Eurovíziós Dalfesztivált is megnyerte. Idén pedig Olly győzött, aki bár fiatal, mégsem ismeretlen alakja az olasz zenei életnek. Szóval talán nem túlzunk, ha kijelentjük: Marta Donà tudja, mi a recept, hogyan lehet a Sanremoi Dalfesztivált megnyerni. Nem csoda, hogy a Sanremo királynője titulust is kiérdemelte.

De mitől aratott ekkora sikert Olly dala, a Balorda nostalgia? Vásárhelyi Árpád szerint az olasz néplélek rendkívül empatikus és rajongó típus, és azokat az előadókat szereti, akiknek az előadása szívből, lélekből jön.

Olly produkciója közben a közönséget is mutatták, s hát ott osztogatták rendesen a zsebkendőket. A Balorda nostalgia szövegvilága is rendkívül erős, komoly realista elemekkel. Érdekes, hogy a realista elemek újra divatba jönnek Olaszországban, nemcsak a rap, hanem a klasszikus dalokban is.

Vásárhelyi úgy véli, az olaszok ma arra vevők, ha valaki a hétköznapi élményeit, problémáit énekli meg. Az ötödik helyezett Simone Cristicchi Quando sarai piccola című dalában például az Alzheimer-kór családi körben történő megéléséről énekel, és azt üzeni, hogy a betegség mennyire képes leépíteni az embert, és mennyire teszi próbára a családi kapcsolatokat. Az énekes saját történetét meséli el, hogy idővel mennyire nehéz a kórban szenvedő emberekkel kapcsolatot teremteni.

Igaz, voltak, akik azzal vádolták, hogy hatásvadász, de olyanok is akadtak, akik örültek, hogy végre valaki megénekli a történetüket. Egyértelmű, hogy az utóbbinak nagyobb tábora és támogatottsága van.

A második helyezett Lucio Corsit igazi művészként jellemzik. „Úgy néz ki, mint egy elvont költő, ám rengeteg érdekes dolga van.” Egyrészt korábban a divat világában is dolgozott, a Gucci modellje is volt. Másrészt van egy szerzőtársa, Tommaso, akit eddig senki sem ismert, de most is együtt szerepeltek. Az újságírók így is csak a negyedik nap kérdezték meg tőle: „Tessék már elmesélni, ki ez a kedves úriember melletted, aki itt gyakorlatilag az árnyékod.” Akkor derült ki, hogy szétválaszthatatlanok, 14 éves koruk óta együtt zenélnek, és a jövőt is közösen tervezik.

Nézettségi rekordok, gondolkodási idő

Európa egyik legfontosabb dalfesztiválja öt napig tart, keddtől szombatig. Sanremo városa a rendezvénnyel elképesztően fontos marketingtevékenységet végez, a fesztivál emellett a RAI olasz állami televízió központi eleme több mint hetven éve. Az elmúlt öt évben Amedeo Umberto Rita Sebastiani, művésznevén Amadeus vezette a Sanremo Dalfesztivált, aki mintegy 30 éven keresztül a RAI csatorna fontos arca volt, ám nemrégiben elváltak útjaik.

Nyolc-tíz éve komoly kritikaként fogalmazódott meg, hogy a dalfesztivál inkább az idősebbeknek szól, ám Amadeus képes volt bevonzani a fiatalokat. Művészeti vezetőként a versenyzők kiválasztásában is részt vett, és olyan fiatalokat hozott be, akik a Sanremoi Dalfesztivál által futottak be, és lettek ismertek, mint Lazza, Ultimo és még sokan mások. Måneskin is ilyen. Szóval a mérce magasan volt, és

bár az új műsorvezető és művészeti vezető, Carlo Conti más habitusú, a maga nyugodt természetével mégis fantasztikus sikert ért el, hiszen a fesztivál nézettsége és népszerűsége idén nemcsak elérte, hanem egyenesen túlszárnyalta az előző évekét.

Vásárhelyi Árpád elmondta, hogy a műsornak a legnagyobb nézettsége a 18 és 34 év közötti korosztályban volt, ahol egyes estéken elérte a 85 százalékot is. Idén elmaradtak a botrányok is, az elmúlt években ugyanis tüntetőkből, vitákból és emlékezetes beszólásokból sem volt hiány a Sanremoi Dalfesztiválon. Az egyetlen vitás dolog az volt, amikor kihirdették a legjobb öt versenyző névsorát, amelybe Georgia nem került be. Ő a soul műfajában az egyik leghitelesebb és legjobb énekesnő Olaszországban.

Túl a döntőn, a dalfesztivál vasárnapi sajtótájékoztatója azonban nem várt fordulatot hozott, Olly ugyanis bejelentette: hét nap gondolkodási időt kér, hogy eldöntse, vállalja-e a megmérettetést az Eurovíziós Dalfesztiválon. Amennyiben visszalép az indulástól, akkor automatikusan a második helyezett, vagyis Lucio Corsi utazik helyette a svájci Baselbe.

Úgy vélem, 99 százalék, hogy részt fog venni az Eurovíziós Dalfesztiválon. Egyrészt ez nagyobb láthatóságot eredményez, másrészt olyan menedzsment van mögötte, amelyik ezt a dalversenyt egyszer már megnyerte, tehát neki is jó esélye van arra, hogy előkelő helyezést érjen el

– mondta az Olaszország-szakértő, aki úgy véli, érdemes megvárni, hogy Olly győzelmére hogyan reagálnak majd a rádiók. Jellemzően ugyanis sohasem a győztesek fogják meg a rádióhallgatóságot. A Måneskin zenekar is jó példa erre, mert bár megnyerték a fesztivált, évekkel korábban Rómából érkezett utcazenészként tűntek fel egy talent show-ban, amelyet ugyan nem nyertek meg, a rádiók mégis elkezdték őket játszani, később így lettek népszerűek Itáliában.

„Olaszországban a rádiók műsorát az elkövetkező hat hónapra a Sanremoi Fesztivál dalai határozzák meg. Az más kérdés, hogy kiknek a dalai – fogalmazott Vásárhelyi Árpád. – Lehet, hogy Olly most nyert, és az Eurovízión is jól szerepelhet, de nem biztos, hogy a rádióhallgatók számára is ő is lesz a befutó. Lehet, hogy Giorgia, aki a legjobb ötbe sem került be, vagy a The Kolors nevű zenekar, amelyik idén is táncolható, klasszikus nyári slágerrel érkezett a versenyre.”

(Borítókép: Olly 2025. február 18-án Milánóban. Fotó: Essandro / Getty Images)