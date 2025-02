Szexelhet-e egy idősebb nő egy nála fiatalabb férfival?

Nem kevés tabut feszeget Budapest legújabb játszóhelye, a Bástya Színház az első előadásán. A Minden jót, Leo Grande az azonos című mozi színpadi adaptációja, de még azokat is jócskán meglepheti, akik látták a filmet. Udvaros Dorottya és Medveczky Balázs szenzációsat játszik Keresztes Tamás rendezésében, a színpadi változatot Góczán Judit dramaturg készítette.

Amikor bemegyünk a parányi színpad előtti nézőtérre, Udvaros Dorottya, pontosabban Nancy Stoke nyugdíjas hittantanár már ott ül egy franciaágy szélén, ölében kofferméretű fekete ridikült szorongatva. Feszülten néz maga elé, amíg elhelyezkedünk, és olyan intim közelségben van minden, mintha mi magunk is ott lennénk abban a szállodai szobában, ahol Nancy valamire vagy valakire vár.

Egyszer csak föláll, odamegy valami képzeletbeli tükörhöz, és kirúzsozza a száját, eközben pedig bejön egy fiú fejhallgatóval a fején, és láthatóan egy címet keres. Egy pillanatra összetalálkoznak a színpadon, a kezük szinte összeér, de nem látják egymást, hiszen máshol vannak: a nő a szállodai szobában, a férfi az utcán, de a jelenetből mégis az sugárzik, hogy ők ketten csak úgy soha nem vennék észre egymást.

Szabad-e?

Aztán egyszer csak kopogtatnak, és ott áll az ajtóban egy kedves, helyes srác, aki Leo Grande néven mutatkozik be. Nem telik bele sok idő, és kiderül, hogy ők ketten bizony azért találkoznak a szállodai szobában, és azt tervezik csinálni – na de nem eszik azért ennyire forrón a kását.

Nancy Stoke ugyanis nem tudja magát csak úgy belevetni a fiú karjaiba, számos okból kifolyólag. Egyrészt mert bár vágyik olyasmire, amit a házassága 31 éve alatt nem élt meg, mégis kínozza a kérdés, hogy szabad-e ezt neki. Maradjon-e a vágyakozás, vagy teljesítse be, ha pénzért ezt megteheti. Aztán: hiába tudja Nancy, hogy a fiú szexmunkás, mégis érdekli, hogy mit gondol róla.

Öregnek tartja-e,

vagy ha tetszik benne valami, akkor pontosan mi, és egyáltalán, Leo Grande miért vállalkozik ilyesmire? Talán elhanyagolták vagy bántalmazták gyerekkorában?

Az együttlét nem áll meg a beszélgetésnél, de ami elhangzik, az mind nagyon direkt kérdés, és mindegyikre van egy tulajdonképpen megnyugtató és egy ennél eggyel mélyebb válasz. Nancy kérdéseire a fiú őszintén és nyitottan felel, de vajon mikor jön el a pillanat, amikor már határokat kell húzni, mert a másik nem tartja tiszteletben a játékszabályokat.

7 Galéria: Minden jót, Leo Grande Fotó: Kállai-Tóth Anett

Buja vágyak

Udvaros Dorottya és Medveczky Balázs szenzációs páros. Kedvesek, viccesek, és azt is elhisszük nekik, amikor drámaira fordul a helyzet. Ahogy Udvaros Dorottya Nancyként egymás mellé rendezi a papucsát, összehajtogatja a fiú ledobott pulóverét, majd előveszi a táskájából a listát, és felolvassa, hogy milyen szexpózokat szeretne kipróbálni, annyira vicces, hogy hangosan nevet az egész nézőtér.

Medveczky Balázs Leója pedig olyan kedves és megnyugtató személyiség, hogy legalább olyan jó vele beszélgetni, mint ágyba bújni, és ők ketten aztán ki is hozzák a találkozásukból a maximumot. Mindketten szembe tudnak nézni a múltjukkal, az emberi kapcsolataikkal, feltárják egymás előtt a legféltettebb titkaikat, gondolataikat, de mindezt pergőn, hatásosan, elgondolkodtatón. És úgy, hogy közben a lényegről sem feledkeznek meg, a buja vágyak beteljesítéséről, ami sokkal több, mint szimpla szex: energiát ad, felszabadít, kiszínezi a világot.

Nancy ezt minden barátnőjének elmeséli, és próbálja őket is rábeszélni valami hasonlóra.

És közben jönnek a poénok, amikor Nancyből előbújik a pedagógus, és kérdez valami nagyon oda nem illőt, rögtön hozzáteszi: „Jaj, most elrontottam a hangulatot.” Mire Leo: „Miért, volt hangulat?”, és hozzá olyan pimaszul mosolyog, hogy még a nyugdíjas tanárnőt is „fellazítja”. Táncolnak, pezsgőt isznak a minibárból, és a végén már az orális szex részleteit is néven nevezik.

7 Galéria: Minden jót, Leo Grande Fotó: Kállai-Tóth Anett

Ítélkezés vagy elfogadás

A Minden jót, Leo Grande a Bástya Színházban világpremier, a Katy Brand által írt mozifilm színpadi változatát Góczán Judit dramaturg készítette. Udvaros Dorottya és Medveczky Balázs mellett Mosolygó Sárát láthatjuk az előadásban, amelyet Keresztes Tamás rendezett nagyon finom arányérzékkel.

A produkció úgy ízléses és visszafogott, hogy közben mindent kimondanak, nem rébuszokban beszélnek.

Mi pedig elgondolkodhatunk a saját előítéleteinken, hogy mennyire vagyunk hajlamosak a másikat megítélni, nem elfogadni, és ezáltal tönkretenni akár családi kapcsolatokat.

(Borítókép: Részlet a Minden jót, Leo Grande című előadásból. Fotó: Kállai-Tóth Anett)