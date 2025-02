Borbély Alexandra: Nem fér bele, hogy fellépjek Fóton Orbán Viktor előtt

Borbély Alexandrával készült nemrég videós interjú, amelyben Robert Ficóék magyarellenessége és Orbán Viktor fóti beszéde is szóba került, valamint a színésznő kifejtette azt is, hogy Magyarországon nem hívják castingokra. Utóbbi kérdésről beszélt a We Love Budapestnek adott interjújában is.

Iveta Grófová szlovák filmrendező az Emma és a halálfejes lepke című filmben, amelyben Borbély Alexandra játssza a főszerepet, azt mutatja meg, milyen megpróbáltatásokkal kellett szembenéznie a magyar kisebbségnek a fasiszta szlovák bábállamban.

Én is kisebbségben nőttem fel Szlovákiában, és húsba vág ez a szerep. A filmben van egy jelenet a templomban, amikor a szlovák és magyar emberek megpróbálják túlüvölteni egymást szenteste a misén. Ez egy válasz arra a kérdésre, mikor megkérdezik, hogy milyen volt gyerekként Szlovákiában nekem. Az, hogy a szlovákok vesznek elő egy ilyen témát, azelőtt meghajlok, mert nagyon bátor dolog szembenézni a bűneinkkel

– mondta Borbély Alexandra a Telexnek adott interjúban.

Nem mennek sehová

A színésznő utalt arra is, mennyire fáj neki, hogy 2024 őszén nagy port kavart Szlovákia kisebbségek által lakott részein az a tervezet, ami olyan szinten prioritássá tenné az államnyelv használatát, ami még a kilencvenes években sem fordult elő. De szerinte „sokkal szélsőségesebb lenne Ficóék részéről a magyarellenesség, ha nem pont Orbán lenne a követendő példa számukra”. Borbély Alexandra arról is mesélt, hogy már a gyerekkorában is szembesülnie kellett atrocitásokkal, de fel sem merült, hogy elköltözzenek Szlovákiából, ahogy ma is azt mondja a férje, Nagy Ervin, hogy nem megyünk sehová, hanem itt csinálunk jobbat.

A színésznő úgy érzi, jól bánnak vele a szlovák és cseh stábok a forgatásokon, gyerekkorában viszont még gyakran félt a szlovák környezetben a magyarsága miatt. „Kicsit olyan, mintha az Európai Filmdíjat Szlovákiának vittem volna, a viselkedésükből ez jön le” – fogalmazott a színésznő, hozzátéve, hogy fáj neki, hogy Magyarországon viszont nem hívják szereplőválogatásokra.

Listán vannak a férjével

Az Emma és a halálfejes lepke főleg szlovák produkció, de a filmen dolgoztak cseh és magyar producerek is. Bár 2021-ben még úgy volt, hogy a Nemzeti Filmintézet (NFI) is támogatja a filmet, ezt később visszavonták, Borbély Alexandra sem tudja, hogy miért. „Az utómunkát támogatta a Mol Alapítvány, ezt sem értem. Nyilván azt lehet tudni, hogy van egy lista, amin rajta vagyunk a férjemmel, ne legyünk naivak. Olyan, mintha a szlovákok csináltak volna egy filmet a magyaroknak, aztán mégsem kaptak rá pénzt Magyarországról” – jegyezte meg.

A színésznő hozzátette, hogy Orbán Viktor fóti beszédéből kiderült, a miniszterelnök legszívesebben senkinek sem adna pénzt, mert annyira jól boldogulnak a független filmesek itthon, hogy még a mi adófizetői pénzünkre sincs szükségük – utalt a Nemzeti Filmintézet új stúdiókomplexumának megnyitóján elhangzottakra. Borbély Alexandra arról is beszélt, hogy anyaként még érzékenyebben érintik a politikai kérdések. „Az nem lehet, hogy előretörnek a nácik és a fasiszták. Nem bírom ezt, van két gyerekem, édesanya vagyok” – tette hozzá.

Fellépni Orbán Viktor előtt

Borbély Alexandra szerint színészként el lehet vállalni nagy állami támogatásból finanszírozott filmeket, hiszen ezek az alkotások az adófizetők pénzéből készülnek. Azonban mivel ő és férje már többször nyilatkozott politikai kérdésekben, visszásnak tartaná, ha államilag finanszírozott produkciókban szerepelnének.

Még jó, hogy Enyedi Ildikó kap támogatást! De az, hogy fellépjek Fóton Orbán Viktor előtt, az már nem fér bele. Nem értem, hogy az emberek hogyan tudják megnyugtatni magukat, hogy végül is nem gáz elmenni szerepelni Orbán Viktor elé az új stúdiókomplexum átadásánál, miközben kicsináltak színházakat. És még azt sem mondhatják, hogy nem tudták, hogy mit fog mondani a beszédében. Hát mit gondoltak?

– tette fel a kérdést.

Az interjú végén Borbély Alexandra arról beszélt, hogy reméli, sok olyan szép és sikeres magyar filmben lehet részünk, amilyeneket az elmúlt évben is láthattunk, és reméli, hogy nem úgy fog kijönni a Fekete pont című filmről, hogy nem akarja Magyarországon iskolába járatni a gyerekeit.

Nem hívják castingra

Borbély Alexandra korábban a We Love Budapestnek is adott interjút. Az Emma és halálfejes lepke című filmről ezt mondta: „A családom felvidéki, én is a határon túl nőttem fel kisebbségben, ezért volt bennem rögtön egy olyan alapérzés, hogy mindent tudok a témáról, hisz végül is ebben nevelkedtem. Marika, akit játszom, akár lehetett volna a nagymamám is.”

Amikor meghívtam a premierre barátokat és ismerősöket, szinte mindenkinek elmondtam, hogy ez nem könnyű film. Pedig egyébként az a legjobb, amikor nem mondasz semmit. De most mégis azt érzem, hogy mindig hozzá kell ezt tennem. Egy nő történetét látjuk, akinek épp minden rosszul alakul az életében: elvesztette a férjét, a munkáját, egyedül van egy idegen faluban, rámaradt a birtok és az azzal járó összes feladat, amit addig nem ő csinált

– mondta a filmről.

Arról, hogy nem kap magyar filmben szerepeket, nem hívják szereplőválogatásra, ezt mondta: „Kaptam egy Európai Filmdíjat, ami után szerintem teljesen normális, hogy azt várja az ember, legalább castingokra többet hívják. De még csak azokra se hívnak. Ennek van egy nyilvánvaló politikai oka, az, hogy

Nagy Ervin felesége vagyok, és én se rejtem véka alá a véleményemet, ha megkérdeznek, így vele együtt én is feketelistára kerültem.

De hogy a függetlenek által készített filmekbe miért nem hívnak, miért nem botlik belém egyetlen rendező sem, arra ez nem válasz. Mert ha én feketelistás rendező lennék, aki nem kap pénzt, de mégis tud filmet készíteni, akkor már csak bajtársiasságból, szolidaritásból is olyanokat hívnék munkatársnak, akik szintén rajta vannak azon a bizonyos listán.”

Borbély Alexandra ezzel kapcsolatban még elmondta: „Amikor megkaptam az Európai Filmdíjat, én voltam az egyik év embere Szlovákiában. Apukám küldte nekem üzenetben a nagy hírt. Óriási boldogság volt a számára, hogy a lánya abban az országban, ahol a magyarokat mindig megvetették, most az év embere lett. A díjat nyolc éve kaptam, és azóta Szlovákiából szinte egymást érik a felkérések. Magyarországon meg végül is azóta nem kíváncsiak rám.”

