Meghalt Jerry „Jégember” Butler

Nyolcvannégy évesen meghalt Jerry Butler, aki a The Impressions című zenekarral vált ismertté az 1950-es években, de egyik legismertebb slágerét 1965-ben írta. A The Ice Man becenevet Philadelphiában kapta, amelyet később felhasznált több albumának címében.

Életének 85. évében meghalt Jerry Butler, a The Impressions nevű R&B és soul együttes énekese. A zenész tinédzserként kezdett el egy chicagói templomi kórusban későbbi társa, Curtis Mayfield mellett − írta a The Independent.

A The Impressions nevű zenekar 1991-ben került be a Rock & Roll Hírességek Csarnokába, amely a polgárjogi mozgalom hangjaként jellemezte zenéjüket. Később Jerry Butler politikusi pályára lépett, 1985 és 2018 között Illinois államban tevékenykedett.

A zenész csütörtök késő este az otthonában halt meg, unokahúga így emlékezett meg róla: „Nagyon fontos volt mind a zene, mind a közösség számára, és hiányozni fog”.

Jerry Butler 1939. december 8-án született Mississippi államban, majd háromévesen Chicagóba költöztek. 1957-ben csatlakozott a Roosters nevű együtteshez, melyet egy évvel később menedzserük javaslatára átnevezték Jerry Butler & the Impressions-ra.

Első slágerüket 1958-ban vették fel For your precious love címmel, amelyet Butler Arthur és Richard Brooks-szal közösen írt. Legsikeresebb száma dalszerzőként az 1965-ös I've been loving you too long volt, melyet Otis Reddinggel közösen készített.

1959-ben nősült meg, felesége eredetileg a The Impressions háttérénekese volt. Philadelphiában egy helyi DJ The Ice Man becenévvel illette, ez ihlette a The Ice Man Cometh és az Ice on Ice című szólóalbumok nevét. Politikusi karrierjének 1985-ös elindítása után is folytatta a fellépéseket. Halálának okát egyelőre nem erősítették meg, de a hírek szerint Parkinson-kórban szenvedett.