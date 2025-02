Bűnösnek találták, akár 25 év börtönre is ítélhetik Salman Rushdie támadóját

Gyilkossági kísérletben bűnösnek találta egy New York-i esküdtszék pénteken Salman Rushdie író támadóját, a libanoni származású, de az Egyesült Államokban élő, 27 éves Hadi Matart.

Az indiai születésű, most 77 éves író, Salman Rushide 2022. augusztus 12-én éppen előadást akart tartani a New York állambeli Chautauquában egy irodalmi fesztiválon, amikor egy férfi felrohant a színpadra, és többször megszúrta a nyakán, a fején, a felsőtestén és a bal kezén.

Rushdie-n életmentő műtétet kellett végrehajtani, a merénylet után sokáig lábadozott, fél szemére megvakult, és a bal keze is súlyosan megsérült.

A támadó megszúrta az íróval a pódiumon beszélgetni készülő Henry Reese-t is, egy olyan nonprofit szervezet társalapítóját, amely támogatja az emigrációban élő írókat. Hadi Matart az ellene irányuló gyilkossági kísérlet vádjában is bűnösnek találta most az esküdtszék.

A bíró a büntetési tételt április 23-án fogja kihirdetni, Matart akár 25 évi börtönre ítélheti.

A tettest szövetségi ügyészek is vádolják gyilkossági kísérlettel, terrorizmussal és a terrorszervezetnek nyilvánított Hezbollah libanoni síita milícia támogatásával. Ezekkel a vádakkal egy másik bíróság elé kell állnia Buffalóban.

Salman Rushdie, aki 21 éve telepedett le New York városában, és megkapta az amerikai állampolgárságot is, 1988-ban megjelent A sátáni versek című regényével vált világhírűvé. A művet a legfőbb iráni vezető istenkáromlónak minősítette, és fatvát adott ki az író ellen, ami azt jelenti, hogy bárki megölheti őt. Ezt követően az iráni iszlám fundamentalisták is Rushdie megölésére szólították fel a világ muszlimjait a Korán és Mohamed próféta meggyalázásáért. Emiatt az írónak hosszú ideig elszigetelten, testőrök védelmében kellett élnie, de a merénylet előtti években már szabadabban mozgott a világban.