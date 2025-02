Magyar alkotó filmje hozta el a Kristály Medvét Berlinből

A legjobb animációs rövidfilmnek járó Kristály Medvét nyerte el Balogh Mirjána Wish You Were Ear című animációja a 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen tanuló alkotó diplomafilmje a fesztivál Generation 14+ programjában versenyzett. A 11 perces alkotás a minket akarva-akaratlanul alakító szerelmi kapcsolatok önképformáló hatásairól szól.