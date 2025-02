Magyar siker Belinben, Kristály Medvét kapott Balogh Mirjána animációs rövidfilmje

A norvég Dreams (Sex Love) kapta a legjobb filmnek járó Arany Medve díjat a 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) szombat esti díjkiosztóján. Dag Johan Haugerud rendező alkotása, amely egy trilógia záródarabja, egy fiatal nő szexuális ébredését mutatja be Ella Overbye főszereplésével.

Az Ezüst Medve díjakat is kiosztották: a legjobb főszereplő az ausztrál Rose Byrne lett az If I Had Legs I’d Kick You című amerikai filmben nyújtott alakításáért, míg a legjobb mellékszereplő díját az ír Andrew Scott kapta a Richard Linklater rendezte Blue Moonért.

A zsűri nagydíját Gabriel Mascaro brazil rendező The Blue Trail című filmje nyerte, a zsűri különdíját pedig Ivan Fund kapta The Message című argentin–spanyol koprodukciójáért. A legjobb rendezés Ezüst Medve díját a kínai Huo Meng vehette át a Living the Land című alkotásért, amely négygenerációnyi farmer életét mutatja be. A legjobb forgatókönyvíró díját a román Radu Judének nyújtották át a Kontinental ’25 című filmért.

Ezüst Medve díjjal ismerték el kiemelkedő művészi hozzájárulásáért Lucile Hadzihalilovic rendezőt a The Ice Tower című film szereposztásáért. A legjobb dokumentumfilm díját Brandon Kramer Holding Liat című alkotása nyerte el.

A Perspektívák elnevezésű elsőfilmes versenyprogramban a legjobb debütáló film díját pedig a The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box) című filmjével Ernesto Martínez Bucio kapta.

Magyar siker is született a fesztiválon: Balogh Mirjána Wish You Were Ear című animációja elnyerte a legjobb rövidfilmnek járó Kristály Medve díjat a Generation 14+ versenyprogramban.

Emellett két további magyar film is bemutatkozott: Sós Bálint Dániel Minden rendben című játékfilmje és Ladányi Jancsó Jákob Élő kövek című alkotása.