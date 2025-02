Megrendülten búcsúznak pályatársai Harkányi Endrétől

Az Index szerkesztőségét is megrendítette a váratlan hír, hogy kilencvenéves korában meghalt Harkányi Endre Kossuth-díjas, Jászai Mari-díjas színész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

A halálhír után több pályatársa is megrendülten nyilatkozott lapunknak. A művészeket arról kérdeztük, milyen emlékek fűzik őket Harkányi Endréhez. Bodrogi Gyula színművész szomorú, elhaló hangon tudatta, hogy rengeteg emléke van róla, s „bár nem volt váratlan, nagyon-nagyon hirtelen jött el” művésztársának halála.

Jó pályatársak voltunk, jó kollégák. Nagyon jó színész volt. Minden jót el lehet mondani róla. Hirtelenjében csak annyit tudok mondani, hogy a színészpalettáról hiányozni fog, és nagyon kedves kolléga volt

– mondta Bodrogi Gyula.

Lukács Sándor: Rendkívül erős karakter volt a Bandi

Lukács Sándor színművész is megrendülten értesült a halálhírről, lapunknak elmesélte az egyik legkedvesebb emlékét a művészről.

Emlékei szerint amikor ő 1972-ben a Vígszínház társulatához szegődött, „akkor még a Bandi a Komlós Jánosnál játszott a Mikroszkóp Színpadon”. „Azt hiszem, két vagy három éve voltam ott a Vígben, amikor ő még nem volt ott, aztán odaszerződött, visszaszerződtette a Várkonyi, mert ő azelőtt is a Vígszínházban játszott.”

„Utána nagyon-nagyon hosszú ideig, legalább harminc évig kollégák voltunk. Ez alatt az idő alatt megszámlálhatatlan darabban játszottunk együtt. Képtelen vagyok felsorolni ezeket, de Horvai István rendezett egy francia avantgárd előadást, a Rinocéroszt, és ebben ilyen furcsa figurákat játszottunk. Volt egy tízperces jelenetem a Bandival, ami örökké emlékezetes maradt számomra, mert nagyszerűen volt megírva a darab, remek humorral. Két tanárt játszottunk, és olyan jók voltak a szövegek, hogy még a tizedik, tizenötödik, huszadik előadáson is ugyanúgy nevettünk, és élveztük a szövegek poénjait, mint a közönség” – emlékezett vissza Lukács Sándor.

Emlékszem, rettentően izgultam, meg ő is, gondolom, hogy ne röhögjük el magunkat, ne nevessük szét a jelenetet. Ez nem mindig sikerült, már a szüleim halálára gondoltam, hogy ne nevessem el magam. Mindent bedobtam, hogy végig tudjuk nevetés nélkül csinálni a dolgot, úgyhogy a Rinocérosz című előadást, amíg élek, nem fogom elfelejteni. És a Bandi volt a közvetlen partnerem, úgyhogy ez jut eszembe színházilag először róla vagy vele kapcsolatban

– fogalmazott lapunknak.

Lukács Sándor azt is elmesélte, hogy a Pesti Színházban is játszottak együtt, ahol klasszikus magyar kabarérészletekből Fesztbaum Béla összeállított egy estet, s ott is volt közös jelenete vele, az is nagyon emlékezetes.

Bandi egy végtelenül szakmáját imádó és a kollégákat szerető ember volt, és azt hiszem, ez vice versa, tehát mi is nagyon szerettük. Tulajdonképpen rendkívül hányatott élete volt, egész kis korától, a szüleit hamar elvesztette.

Mint mondta, többek között ő volt a Valahol Európában című híres filmnek az egyik gyerekszereplője, amelyben Somlay Artúr játszotta a főszerepet. „Közvetlenül a háborúról szólt, és abban is feledhetetlenül szép alakítása volt a Bandinak.”

„Rendkívül furcsa figura volt, alacsony volt, két pont volt a szeme, vörös haja volt, rendkívül erős karakter volt a Bandi, és különleges személyisége volt a magyar színészpalettának. Meg vagyok döbbenve, és életem végéig nagyon szép emlékem marad mindig, amíg vele játszottam” – zárta gondolatait Lukács Sándor.

Molnár Piroska: Harkányi Endre nagy formátumú alakja volt a magyar színjátszásnak

Molnár Piroska színésznőt is sikerült elérnünk, aki a telefonban elmondta, sajnálattal olvasta, hogy drága Bandi meghalt, nyugodjon békében. „Csodálatos ember volt, alkalmam volt vele játszani kollégaként is egy kisebbfajta tévésorozatban. Úgyhogy sokat találkoztunk akkor a forgatások alatt, mert sok-sok hónapig forgattunk együtt, és kedveltem emberként és kollégaként is. Hál’ istennek, hogy ilyen szép kort ért meg, és végül is egészségben” – nyilatkozta a színművész.

„Az utóbbi időben voltak konfliktusai a színházzal, de hát azt is méltósággal kezelte. Úgyhogy nagy formátumú alakja volt a magyar színjátszásnak, mindig emlékezni fogunk rá” – mondta Molnár Piroska, aki szintén megemlítette az ominózus, Valahol Európában című filmet, amelyben gyerekszínészként játszott Harkányi Endre.

Csodálatos pályát futott be úgy, hogy ő volt az örök nagy epizodista, és nagy méltósággal és tisztességgel csinálta végig a pályáját. Mélyen gyászoljuk

– nyilatkozta a színésznő.