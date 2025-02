Két sztárbanda érkezik a Budapest Arénába

A Disturbed idén ünnepli korszakalkotó debütáló lemeze, a The Sickness 25. évfordulóját, ez alkalomból pedig 17 állomásos turnéra indulnak. Az amerikai metálbanda eddig egyetlenegyszer játszott Magyarországon, 2019-ben, az akkori eget rengető metálbuli után pedig most visszatérnek Budapestre.

A turné alkalmával minden este két felvonást nyomnak: az elsőben a teljes The Sickness albumot játsszák el, majd a legnagyobb slágerek következnek. A Disturbed ráadásul a Megadeth társaságában érkezik október 6-án a Budapest Arénába.

Alt-metal káoszban

A Disturbed a mai napig rekordokat döntögető sikereket ér el több mint 17 millió eladott lemezzel és 14 milliárd streameléssel. Ez a sikertörténet a The Sickness megjelenésével kezdődött, rajta olyan dalokkal, mint a Down With The Sickness (nyolcszoros platinalemezes), a Stupify (kétszeres platinalemezes), a Voices (aranylemezes) és a The Game (aranylemezes). Az albuma Billboard top 200-as listáján a 29. helyen végzett, és összesen 106 hetet töltött a listán.

A mai napig a The Sicknesst világszerte két és fél milliárdan játszották le. A Loudwire „legjobb 25 debütáló hard rock lemezek” listáján a 24. helyen szerepel, de beválogatták a Metal Hammer „20 legjobb album 2000-ből” összeállításába és a Revolver Magazine „20 megkerülhetetlen nu metal album” listájára is. A Billboard a címadó dalról a megjelenéskor így írt:

a Down With The Sickness természetesen a Disturbed kvintesszenciális dala, amely a zenekar összes forrását bemutatja, az immár híres törzsi ütemeket és a gitárcsörgést is belefoglalva ebbe a három és fél perces alt-metal káoszba. Fenyegető, ritmusos és lázadó.

Október 6-án a Budapest Arénában tehát fennállásának második magyarországi koncertjét adja a Disturbed, hogy felidézze a The Sickness korszakalkotó dalai mellett a legnagyobb slágereiket, ráadásul velük tart a Megadeth is.