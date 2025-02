Gálvölgyi Jánost halálosan megfenyegették

Generációk nőttek fel a Gálvölgyi Show-n, amelynek írója, főszereplője és műsorvezetője Gálvölgyi János színművész volt. A szórakoztató műsor rövid jeleneteket, vicceket és paródiákat tartalmazott.

A műsor a Magyar Televízióban indult 1988-ban, majd 1998 szilveszterén átkerült az RTL Klubra, ahol 2015-ig sugározták. Gálvölgyi elmondta, hogy az előbbi csatornánál rendre voltak olyan kollégái, akik megsértődtek, ha kiparodizálták őket a Gálvölgyi Show-ban.

A legtöbben végül megenyhültek, de nem mindig, egyes helyzetekben komoly konfliktusra került sor a poénok miatt. Megjegyezte, egyetlen személlyel durvult el kissé a helyzet egy paródiát követően. Kadarkai ekkor megkérdezte, hogy kapott-e fenyegetést, Gálvölgyi János ezt felelte:

Zámbó Jimmy volt, aki nagyon megsértődött rám, de nem jutott el fizikálisan hozzám. Állítólag, a rossz nyelvek szerint úgy ment be a tévébe, hogy megöletem, megölöm, nem tudom. Azt mondták neki, hogy ez azért nagy dolog, hogy a Gálvölgyi Show-ban benne volt. Erre lenyugodott. Aztán küldettek velem neki egy dedikált fényképet

– fogalmazott Gálvölgyi János.

A színművész elmondta, hogy se az eset előtt, se később nem találkozott Zámbó Jimmyvel, de végül ezt a konfliktust is sikerült elsimítani. A színművész szerint egy jó paródia gyakorlatilag népszerűsíti a parodizált személyt is, és ennek a reklámnak az értékét ma már sokan fel is ismerik.

Gálvölgyi János arról is beszélt, miért ért véget a műsor. Mint fogalmazott, íróilag elfogytak azok a jelenetek, amelyeket érdemes lett volna leforgatni.