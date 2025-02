Hamarosan nyit Magyarország egyik kedvenc szabadtéri múzeuma

Idén is sétálójeggyel nyit a szentendrei Skanzen. Március első hétvégéjétől már látogatható Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeuma, ahol a hagyományos március 15-i huszáros nap és az április 1-jei nyitás előtt szabadon bebarangolható a terület. A házakba még nem lehet betérni, de felfedezhetők a Skanzen rejtett ösvényei és a természeti környezet varázsa.

A szabadtéri múzeum kerékpárral és babakocsival is bejárható, a biztonságos, forgalomtól mentes sétautak kisgyerekeseknek is kiváló kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak, a séta közben megéhezőket pedig aranybarnára sült kiflivel, sajtos pogácsával, kakaós csigával és sok más finomsággal várja a Skanzen Pékség.

A múzeum a négylábú kedvencekkel együtt is látogatható, amennyiben pórázon vezetik őket a gazdáik – írja a Kultúra.hu.

Rövid séta, tokaji szőlőhegy

A gyerekek nagy kedvence a patak mentén, a vízimalom mellett található Mesekert játszótér. A Kő Boldizsár által készített játékokon olyan magyar népmesék elevenednek meg, mint A kisgömböc, Az iregi kakasok, Az igazmondó góbé vagy A kismalac és a farkasok. A mesék pedig nemcsak a játékszereken élhetők át, hanem a helyszínen olvashatóak is. Másfél órás túrával felsétálhatunk a Skanzen legmagasabban fekvő épületéhez, az erdőkkel övezett dombtetőn álló mándoki templomhoz.

A rejtett fatemplomocskától rövid séta a „tokaji szőlőhegy”, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik Szentendrére és a környező hegyekre.

A múzeum kiemelt természeti értéke a patakvölgy környéke, ahol az őshonos flóra még háborítatlanul él a völgy vonalát követő galériaerdőben. A múzeum területén sétálva nemcsak hóvirágot láthatunk, de több védett növény és állat tavaszi ébredését is megfigyelhetjük. Érdemes felfedezni a Magyar Madártani és Természetvédelmi Intézettel közösen kialakított tanösvényt is, ahol a madarak etetésével, gondozásával, a különböző odútípusokkal, sőt még süntanyával is ismerkedhetnek kicsik és nagyok.

Az előszezon hétvégéin – március első, második, negyedik és ötödik hétvégéjén – a skanzenvonat még nem közlekedik. A nemzeti ünnep hétvégéjén is természetesen nyitva lesz a skanzen, és ünnepi programokkal, játék- és kézműveshelyszínekkel várja látogatóit.

(Borítókép: A szentendrei Skanzen. Fotó: Jászai Csaba / MTI)