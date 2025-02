Szilágyi János időskori demenciájáról beszélt: Már nem jut eszembe, mit miért csinálok

Szilágyi János ritkán nyilatkozik, ám most kendőzetlen őszinteséggel beszélt időskori nehézségeiről, családi kapcsolatairól és a halálhoz való viszonyáról. A 87 éves műsorvezető beismerte, hogy bár a külvilág számára észrevétlen, már nála is jelentkeznek a demencia jelei, miközben aktív életmódját igyekszik megőrizni. „Mások nem veszik észre rajtam, de sokszor nem jutnak eszembe a szavak” – vallotta be a Halló, itt vagyok! egykori népszerű házigazdája.