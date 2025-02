Bemászott a vadállatok közé, és meglepő dolog történt

Könnyű úgy az állatportrék mesterévé válni, ha az ember egy olyan korban szenteli magát ennek az iránynak, amikor még senki nem gondolt rá, hogy erre szakosodjon. A magyar származású Ylla (Koffler Kamilla) kreatív és rendhagyó módon újította meg az állatfényképezést, művészeti gyakorlata nemzetközileg ismert.

Szakítva a korábbi beállított felvételekkel, Ylla az állatokat természetes viselkedésük közben, a saját környezetükben örökítette meg, ezáltal új perspektívát teremtett a vizuális ábrázolásban.

A fotográfus már-már szimbiotikus kapcsolatba lépett modelljeivel, ösztönös kötelékeket alakított ki az állatokkal, hogy

Teljesen új műfajt hozott létre az állatfotózáson belül, amelynek tárgya az állatok ábrázata és személyisége volt. Mint azt a kiállításon is megtudhatjuk, a művész „magától értetődően lelt erre az antropomorf megközelítésre, amely az alapvető egyetemességet szemlélteti, az emberi és állati természet közös méltóságát”.

Ylla a humanista fotográfia francia irányzatának korai képviselője volt, így a harmincas évek párizsi művészköreiben (amelyeket olyanok fémjeleztek, mint Brassaï vagy André Kertész) mozgott. Igéző fotóit műtermekben készítette, de állatkertekbe is elment, ahol a közeli képek kedvéért veszélyes vadak ketrecébe is bemerészkedett. Mivel az embereknek nem volt igényük arra, hogy drága fotókat készíttessenek kedvenceikről, a művész különcnek számított a szakmán belül.

A fotográfus karrierje egyre csak felfelé ívelt, legelismertebb kortársai mellett ő is szerepelt az éra szinte összes párizsi fotókiállításán, köztük A kortárs fotográfia nemzetközi kiállításán is.

Meghatározó kiállítások

A Louvre-ban nyílt 1936-os tárlat az első olyan bemutató volt, amelyet állami múzeumban rendeztek, és egyértelművé tette, hogy immár Párizs a fotográfia világfővárosa. Ylla egy évvel később a New York-i Museum of Modern Art (MoMA) hasonló retrospektív kiállításán, a Photography 1839–1937 című tárlaton is részt vett. A kiállítás egyik különlegessége volt egy eddig közönség előtt még soha be nem mutatott, 9 perces filmrészlet, amelyen Yllát az állatok fotózása közben láthatta a közönség.