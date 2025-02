Maria Shriver, Patrick Schwarzenegger édesanyja és Arnold Schwarzenegger egykori felesége reagált fia legújabb szerepére A Fehér Lótusz című sorozatban, ahol Patricknak teljesen meztelenül kellett kamerák elé lépnie – adta hírül a People.

A 69 éves írónő a Las Vegasban tartott Keep Memory Alive’s The Power of Love Gálán osztotta meg véleményét. Elmondta, hogy a gyerekei is felhívták a figyelmét a jelenetre, de őt nem igazán érdekelte. Hozzátette, hogy ő mindig fia arcára figyel.

Ez azt mutatja, hogy egy anya szeme mindig a gyermeke szemén van

– jelentette ki Shriver. Azt is hozzátette, hogy Patrick arcánál sosem nézett lejjebb.

A Fehér Lótusz jelenlegi évadában Patrick játssza Saxon Ratliffet, Timothy (Jason Isaacs) és Victoria (Parker Posey) legidősebb fiát, aki apja cégénél dolgozik.

Shriver korábban elmondta, hogy nagyon örült, mikor fia megkapta a szerepet a HBO sikersorozatában. Úgy látja, fia hosszú évek kemény munkájával érte ezt el, és megemlítette, hogy több mint 10 éve órákra jár, hogy előmozdítsa színészi karrierjét. Úgy nyilatkozott, hogy nem zavarják Patrick kényes jelenetei.

Úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű pillanat a számára, és nagyon örülök neki

– mondta Shriver, hozzátéve, hogy „igazából sírva fakadok, annyira örülök neki”.

Elárulta, úgy érzi, fia két lábbal áll a földön a színészettel kapcsolatban és tisztában van azokkal a nehézségekkel és kihívásokkal, amelyek ezzel a pályával együtt járnak.

Megemlítette azt is, hogy fiával együtt dolgoznak a MOSH nevű vállalkozásban, amit 2021-ben alapítottak, és olyan speciális fehérjeszeleteket készítenek, amik hasznos tápanyagokat tartalmaznak az agy számára is. Fő küldetésüknek az Alzheimer-kór elleni harcot nevezte, amiben Shriver egyik közeli hozzátartozója is meghalt.

Életem munkája, hogy mindenki számára gyógymódot találjak az Alzheimer-kórra, nem csak a nők számára, hanem hogy megpróbáljam megérteni, miért érinti aránytalanul a nőket ez a betegség

– fogalmazott az írónő.