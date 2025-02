Nagyszabású eseménnyel ünnepelték a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) fennállásának 160. évfordulóját. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban összegyűlt a magyar filmes és színházi élet színe-java, egykori és mostani diákok, tanárok, igazgatók. Az ünnepség előtt volt lehetőségünk megszólaltatni az egyetem rektorát, Sepsi Enikőt, aki elmondta, a mostani jubileumi év egyik legnagyobb különlegessége, hogy idén, az alapítás 160. évfordulóján végeznek az első modellváltó osztályok.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem számos korábbi tanulóját kitüntették az eseményen díszkitűzővel. Kérdésünkre, hogy az alumni tagok közül volt-e bárki, aki a modellváltás miatt visszautasította volna a meghívást, a rektorasszony elmondta, hogy nem volt ilyen.

Most már azt hiszem, hogy az intézményen belüli és körüli békesség is állandósulni látszik. Az alumnusaink nagyon szép számban jelentek meg. Bízom abban, hogy ez a múltnak és jelennek közös ünnepe, ahol az alapítókat és mindazokat ünnepeljük, akik nehéz és könnyebb időszakokban is fontosnak tartották ezt az intézményt és dolgoztak érte.