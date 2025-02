Először érdemes egy fontos dolgot tisztázni: a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kollégiumi támogatási rendszere komoly változások előtt áll. Ahogy azt Bíró Zsolt, az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület vezetőségének tagja, az NKA könnyűzenei kollégiumának egyik döntéshozója is kiemelte, az eddigi rendszerben öt kollégiumi csoportba sorolták a zenei támogatási területeket:

2025 tavaszán azonban átszerveződik a támogatási rendszer, és a fenti kollégiumok egy része az új Előadó-Művészetek Kollégiuma alá kerül. Ezen belül választják szét a tánc-, a színház-, a zeneművészet (komolyzene) és a könnyűzene előadóit a támogatói rendszerekben.

A Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma, amely elsődlegesen a könnyűzene utánpótlását segíti elő – ebbe tartozik többek közt az Öröm a zene! és a Hangszert a kézbe program is, amelyekről korábban már beszélgettünk Andrásik Remóval – továbbra is megmarad.

Jelenleg nem tudjuk pontosan, milyen pályázatok várhatók, de bizakodó vagyok, hogy azok a programok, amelyeket hosszú évek óta visz az NKA ezeken a különböző támogatási területeken, továbbra is élnek majd

– fogalmaz Bíró Zsolt.

A szakember elmondta, hogy eddig a Könnyűzene Kollégiumánál lehetett pályázni alkotói támogatásra új, könnyűzenei művek létrehozásához, lehetett anyagi támogatást kérni határon túli koncertek megvalósításához, könnyűzenei táborok és tematikus koncertek megrendezéséhez. Támogatták könnyűzenei képfelvételek készítését (vagyis a videóklipeket), magyarországi koncertek megvalósítását és könnyűzenei hangfelvételek készítését is.

Ezen belül számos pályázatot írtak ki többek közt nemzetközi turnék, fellépések, szakmai együttműködések, PR kampányok anyagi megsegítésére, nemzetközi showcase fesztiválokon való részvételre, előzenekari, mentorálási programra vagy kiemelt zenekarok nemzetközi támogatására.

A Hangfoglaló Program támogatási körébe tartozik még a hazai és határon túli klubok anyagi támogatása is, ezek jelenleg szintén számos nehézséggel küzdenek a fenntarthatóság és a megváltozott zenei közeghez való alkalmazkodás miatt – helyzetükről előző cikkünkben írtunk részletesen.

Bár a jövő egyelőre bizonytalan a kollégiumi rendszer átalakítása miatt, Bíró Zsolt kiemelte, hogy az NKA Könnyűzene Kollégiuma 2024-ben összesen 695 millió forintot ítélt meg 1117 pályázóknak.

Mint az NKA Könnyűzenei Kollégiumának egyik döntéshozója, a szakember elmondja, hogy előadóművészek esetében a pályázatnál kiemelten fontos, hogy az adott formációnak milyen a korábbi szakmai életútja és renoméja. Az is jelentős, hogy mekkora közönséget tud megmozgatni, vagy amikor egy szűkebb réteget célzó előadóról beszélünk, mekkora a kulturális értéke az általa létrehozott zeneműveknek, pozitív elbírálás esetén meddig képes eljutni a Kulturális Alap támogatásával.

Bíró Zsolt külön kiemeli, hogy a kisebb előadóknak szintén lehetnek támogatott produkciói, de fontos tudni, hogy az NKA ritkán fizeti ki a teljes költségvetést az előadók helyett. Inkább a pályázatban foglalt célt segítik bizonyos mértékig:

A Nemzeti Kulturális Alap nem finanszírozója szeretne lenni egy konkrét rendezvénynek vagy projektnek, hanem támogatója. Jó, ha saját erőforrással is rendelkezik a pályázó az elképzelt projekthez, amihez mi hozzá tudunk járulni. A pályázók egy részénél ez ügyben néha látszik némi félreértés, mivel úgy vélik, hogy a beadványuk után minden felmerülő költséget kifizet nekik az NKA. Lehetséges ez is, de sokkal inkább jellemző – mivel a mi költségvetésünk is véges –, hogy támogatni és hozzájárulni tudunk adott összeggel egy-egy projekt megvalósulásához.