„Nyergelj, fordulj!” – sorra búcsúznak a munkatársak, társulatok és a barátok Mécs Károlytól

Mécs Károly Kossuth-nagydíjas, Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes művész 89 évesen szerda este halt meg. A színpadok világától 2021-ben visszavonult színészre a halálhírt követően több barátja, hozzá közel álló személy is megemlékezett, de több társulat is elköszönt tőle.

A nemzet művészétől Korzenszky Richárd atya, Mécs Károly gyóntatópapja egy Weöres Sándor-idézettel búcsúzott:

Mind elmegyünk, a ringatózó fák alól mind elmegyünk,

a párás ég alatt mind indulunk a pusztaságon át a száraz ég alá, ahányan így együtt vagyunk, olyik még visszanéz, a holdsugár a lábnyomunkba lép, végül mind elmegyünk, a napsütés is elmarad és lépdelünk a csillagok mögött a menny abroncsain, tornyok fölé… Nyugodj békében, Károly bátyám! isten veled!

– köszönt el a színésztől a Balaton lelkipásztora.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerint Mécs Károly a magyar színjátszás megkerülhetetlen alakja volt, aki „eleganciával, tartással és emberi-szakmai mélységgel formált meg szenvedélyes hősöket, emblematikus karaktereket”. „Elnémult a Hang, mely évtizedeken át mesélt nekünk hűségről, becsületről, szenvedélyről és hivatásról. Játéka velünk marad, immár eggyé válva nemzeti kulturális örökségünkkel” – írta a Facebookon Hankó Balázs.

Saárossy Kinga Jászai Mari-díjas magyar színésznő, az egri Gárdonyi Géza Színház örökös tagja a következő gondolatokat írta a halálhír után: „Szomorúan kezdődik ez a nap. Meghalt Mécs Károly. Emberként, művészként egyformán a nagyok közé tartozott.”

„Nem tudnék megmaradni máshol”

Gór Nagy Máriát is megrendítette a halálhír, a színésznő többször dolgozott együtt a művésszel. „Ritka tehetséges művész volt, emberileg is egészen fantasztikus. Nem volt benne szakmai irigység, féltékenység, segítette a kollégákat, tanácsot adott nekem is fiatal lányként. Jó ember volt, ami egyre ritkább ebben a szakmában, de őt tényleg mindenki szerette. És azt sem lehet vitatni, hogy nagyon jó kiállású férfi is volt” – fogalmazott Gór Nagy Mária a Blikknek.

Szolgálatkészen, alázattal fordult a munkája felé, neki a szakma és az emberi kapcsolatai voltak a legfontosabbak. Mindig lelkiismeretesen, felkészülten érkezett a színházba, és soha nem késett sem előadásról, sem próbáról. Nagyon magas és jeles egyénisége ennek a szakmának, távozása pedig óriási veszteség a világnak

– így emlékezett meg szintén a Blikknek Harsányi Gábor, aki 2021-es, utolsó találkozásukat is felidézte, ahol szerinte „érezni lehetett, hogy inkább befelé fordul”.

Sinkovits-Vitay András színész, szinkronszínész, a legendás Sinkovits Imre fia Mécs Károly korábban elmondott mondatait idézte fel: „Bennünket a nyelvünk fémjelez és tart össze. Magyarnak lenni azt jelenti, hogy magyarul beszélni, magyarul gondolkodni, magyarul lelkesedni és magyarul pesszimistának lenni. Ez mind megvan bennünk, rendkívül lobbanékony fajta vagyunk. […] Nem tudnék megmaradni máshol.”

„A Kőszívű egyik fia, csodálatos orgánumú, népszerű színész. Sokat látott, sokat játszott. Nyugodjék békében” – így vett búcsút Mécs Károlytól Kovács Gellért filmszerész, író és kritikus.

„Nyergelj, fordulj!”

A Dankó Rádió szintén elköszönt a legendás színésztől, nem mellesleg állandó hangjuktól:

Évek óta mindennap hallhatták a Dankó Rádióban a szignáljainak állandó hangjaként, így mi egy munkatársat, egy barátot is gyászolunk. Szeretteinek őszinte részvétünk, nyugodjon békében! Emlékét soha nem feledjük.

A Vígszínházban A kertész kutyája és a Vörös és fekete című darabokban láthatta a nagyérdemű. „A nézők és a kollégák emlékezetébe vésődött egyedi orgánuma, utánozhatatlan elegáns színpadi stílusa. Emlékét szeretettel őrizzük” – írta a társulat megemlékező bejegyzésben a Facebookon.

A Nemzeti Színház úgy fogalmazott, hogy „Mécs Károly halálával a magyar színházi és filmes világ egyik meghatározó alakját veszítette el”. Felidézték, hogy egyik utolsó szerepét náluk játszotta, amikor Ambrust alakította Tamási Áron Vitéz lélek című darabjában.

„Nyergelj, fordulj!” – A kőszívű ember fiaiban elhangzott, azóta szállóigévé vált mondattal emlékezett meg Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, aki szerint egy ízig-vérig művészt, egy magyar úriembert veszített el az ország.

Mécs Károly 1936. január 10-én született, életének 90. életévében vesztette életét. Legismertebb szerepei közül kiemelkedik Baradlay Richárd (A kőszívű ember fiai) és Noszty Feri (A Noszty fiú esete Tóth Marival) megformálása.