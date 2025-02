Mozart és március, valamint Concerto Budapest. Nagy találkozás ez a Zeneakadémián, 2018 óta minden március első hétvégéjén, amelyhez az Index nem egyszer csatlakozott. Olvasóink idén ismét otthon, a fotelben ülve is megtapasztalhatják, milyen hatással van a lélekre Mozart muzsikája.

Idén március másodikán, vasárnap délután és este is az Index olvasói is nyomon követhetik a Concerto Budapest Mozart-napjának zenei eseményeit a Zeneakadémiáról.

A nyitókoncertet az Indexen a kult rovat cikkében felvételről, IndaPlay platformon láthatják és hallhatják 17 órakor.

Az esti élő koncertet pedig, 19:30-től az Index címlapján követhetik figyelemmel, szintén IndaPlayen.

Az Index werkfilmet is forgat arról, hogy a Concerto Budapest idén hogyan készült a jeles alkalomra, ezt a filmet az esti koncert szünetében láthajták.

És akkor íme, következzenek a részletek, mit is látunk, mit is hallunk 2025. március 2-án az Index és a Concerto Budapest együttműködésében.

Concerto Budapest, Mozart-nap

Keller András, a Concerto Budapest főzeneigazgatója nem ismeretlen az Index olvasó előtt. A Prima-díjas, Kossuth-díjas, Liszt-díjas és Bartók–Pásztory-díjas hegedűművész, karmester azt mondja, hogy Wolfgang Amadeus Mozart egészen különleges helyet foglal el a lelkében. Azt vallja, hogy

Több mint zene, művészete isteni jelenség. Mozarttal segíteni lehet a világon.

Az 1791-ben, mindössze 35 éves korában meghalt osztrák zseni zenéjére ezt a szót használja: „örök. Egy olyan csodája az emberi kultúrának, ami beláthatatlan, mint az univerzum.” Keller András szerint

Mozart zenéje visszaadja az elveszett Paradicsomot, hiszen az emberi lét csodáját képes volt hangokban megmutatni. Az öröm és a fájdalom is magasrendűen, mégis egyszerűen és természetesen szólal meg műveiben. Ha átadjuk magunkat a zenéjének, békére lelhetünk.

A 2025. március 2-án a Zeneakadémián megrendezett négy koncertből álló esemény egymást követő koncertek sora. Ezeken oboára, kürtre és zongorára írt versenyművek, kamara- és nagyzenekari kompozíciók idézik meg Mozart művészi géniuszát Keller András művészeti vezetésével.

A 2025-ös évad Mozart-napjának alkalmával a Zeneakadémia vendégei között köszönthetjük

a világhírű brit zongoraművészt, az Index nem előszőr látható Angela Hewittet,

és a Berlini Filharmonikusok elismert fúvós szólistáját, Albrecht Mayert.

Mozart-nap a Zeneakadémián

A fesztiválon a közönség a zeneszerző leggyönyörűbb műveiből hallhat válogatást, világszínvonalú előadásban. Az események sora délelőtt 11 órakor kezdődik Zenekakadémia Nagytermében.

A Nyitókoncerten elhangzik Mozart 3. Esz-dúr kürtversenye, melyet Devecsai Gábor, a Concerto Budapest szólótrombitása szárnykürtön szólaltat meg, a C-dúr zongoraverseny Angela Hewitt tolmácsolásában, valamint a híres Gran Partita, a Concerto Budapest szólistáinak közreműködésével, Keller András vezényletével.

Ezzel egyidőben a Kupolateremben Simon Izabella immár hagyományos, gyermekeknek szóló interaktív műsora, a Varázsóra várja a legkisebbeket.

Délután 15 órától a Nagyteremben különleges kamarazenei koncert hallható: Mozart F-dúr oboanégyese és a g-moll vonósötös mellett egy ritkán játszott mű, a B-dúr szonáta fagottra és csellóra is Mohai Bálint és Kokas Dóra előadásában. A műsorban helyet kap Mozart Varázsfuvola esszenciája, Johann Wendt, Mozart kortársa átiratában. A délutáni koncerten fellépő művészek között találjuk még Albrecht Mayert, Kaczander Orsolyát, Maxim Rysanovot és a Keller Quartet tagjait: Keller Andrást, Környei Zsófiát, Szűcs Mátét és Fenyő Lászlót, valamint Kokas Katalint.

A fesztivált Zárókoncerjén, 19:30-kor több ikonikus mű is megszólal. Köztük Mozart Exultate Jubilate oboaátirata Albrecht Mayer szólójával, valamint Angela Hewitt közreműködésével a c-moll zongoraverseny. Az estet Mozart F-dúr oboaversenye és a monumentális D-dúr „Prágai” szimfónia zárja.

A hangverseny során a Concerto Budapest zenekart Keller András vezényli. A fesztivál házigazdája Batta András, aki gondoskodik a közönség és az előadók közötti kapcsolat megteremtéséről, különleges betekintést nyújtva a művek hátterébe.

Rangos elismerés az együttműködésnek

„A Concerto Budapest Keller András kezdeményezésére hosszú évek óta szervez tematikus fesztiválokat azzal a szándékkal, hogy olyan kiemelt témákra irányítsa a figyelmet, amelyek hozzájárulnak a magyar klasszikus zenei élet gazdagításához és fejlődéséhez” – monjda Devich Gábor, a Concerto Budapest főigazgatója, aki szerint

A Mozart-nap, akárcsak minden fesztiválunk, hatalmas vállalás, mely túlmutat egy zenekar szokásos működésén, hiszen a közönség egy teljes napon át, világszínvonalú produkciók és sztárszólisták előadásai révén koncentrált formában merülhet el Mozart lenyűgöző zenei világában, átélve a klasszikus zene varázsát.

A Concerto Budapestnél úgy tartják, hogy a Mozart-nap nem csupán a zeneszerző zsenialitásának ünnepe, hanem a klasszikus zene erejének és időtállóságának bizonyítéka is, amely képes újra és újra inspirálni, megérinteni és összekötni az embereket szerte a világon.

A közvetítést idén is Szabó Stein Imre, a stream vezető-rendezőjének és szervezőjének köszönhetjük. Vele sem először működünk együtt, ami az is bizonyít, hogy, Európa rangos internetes versenyén, amely során többek közt az Apple, a Reddit és a Twitch szakemberei is zsűriznek, ezüst díjjal jutalmazták a Concerto Budapest és az Index.hu koprodukcióját, a 2024-es Mozart-napi előadás streamelését.

A Mozart-nap 2024 Indexen történő élő közvetítése a „Music & Entertainment in Film & Video” kategória nyertese lett, és ezüst díjat (Silver Lovie Award) kapott. Emellett a közönségszavazás győzteseként is diadalmaskodott.

Szabó Stein Imre az idei stream-közvetítésről ezt mondta:

Miközben az emberek az írott szóról és a zenéről egyre inkább a mozgóképek megtekintésére térnek át, itt van nekünk Mozart, aki, mint a gyerekeket, a lelkünk természetes olvasására tanít meg bennünket. Ha ezt filmre tudjuk vinni, és jól, és még nagyon sok emberhez el is jut, valami lényeges történet részesei leszünk.

A Concerto Budapest 2025-os Mozart-napjának eseményeiről, további részletekről itt tájékozódhatnak, március 2-án pedig mindenkit várunk az Indexen, hogy együtt élhessük át mindazt, amit Mozart a világra hagyott örökül.