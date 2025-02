Hamarosan új dokumentumfilm jelenik meg a sötétség hercegéről, amiben nyíltan beszél egészségi gondjairól. A 76 éves Ozzy Osbourne hét műtéten esett át az elmúlt öt évben, köztük egy negyedik gerincműtéten 2023 szeptemberében, 2003 óta ráadásul Parkinson-kórral is küzd. Bár korábban el kellett halassza búcsúturnéját, a zenész az elmúlt egy évben némileg jobban érzi magát.

A rocksztár életéről szóló dokumentumfilm a Paramount+ csatornán fog megjelenni, gyártását az MTV és az Osbourne család vállalta.

Az Ozzy Osbourne: No Escape From Now című alkotás mély őszinteséggel fog elmerülni a zenész elmúlt éveinek súlyos egészségi küzdelmeiben. A film a zenész 2019-es balesete utáni leépülését és harcát helyezi a középpontba.

Ahogy a Daily Mail idézi a zenészt az alkotással kapcsolatban:

Az elmúlt hat év életem talán legrosszabb időszakait öleli fel. Voltak pillanatok, amikor azt éreztem, hogy nekem csengettek. De az, hogy zenélhettem, és hogy elkészítettem két albumot, megmentett. Zene nélkül megbolondultam volna.

„Még nem haltam meg”

A rocksztár felesége, a zenei szakember, Sharon Osbourne a műsorral összefüggésben elmondta, hogy valóban őszinte bepillantást nyerhetnek a nézők Ozzy Osbourne életébe, és megismerhetik, milyen kínokat kellett kiálljon, és milyen keményen küzdött azért, hogy visszatérhessen. Abban reménykednek, hogy az alkotás másokat is inspirál majd, akik ezáltal képesek lesznek úgy szembenézni a nehézségekkel, akár Ozzy.

A dokumentumfilm forgatásait 2022-ben, legutolsó albumának felvételeikor kezdték, és elkísérik a sötétség hercegét egészen a Black Sabbathtal közös, 2025-ös koncertjéig. Egy korábbi interjúban az énekes arról beszélt, hogy bár sokat panaszkodik, hogy nem tud rendesen járni, és különböző nehézségei adódnak a hétköznapi dolgokban, az ünnepek alatt rájött, hogy szerencsés, hogy még életben van. Interjúztatója is kiemelte, hogy a zenész sokkal jobb állapotban van, mint egy évvel korábban.

A gyógyulás nagyon lassú folyamat. Az a k**va sebész. Plusz a Parkinson-kór. Amikor reggel felkelsz, egyszerűen muszáj kiugranod az ágyból. Kiegyensúlyozottabb kell legyek, érted? De tudod, ahogy te is mondtad, még nem haltam meg. Még mindig aktív vagyok

– fogalmazott Ozzy Osbourne.

Erre az aktivitásra pedig szüksége is lesz, ugyanis történelmi eseménynek ígérkezik, hogy a Black Sabbath mintegy húsz év után újból együtt áll színpadra az eredeti felállásában Birminghamben. A júliusi koncerten Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Heezer Butler és Bill Ward is részt vesz.

(Borítókép: Ozzy Osbourne 2022. szeptember 10-én Long Beachen, Kaliforniában. Fotó: Scott Dudelson / Getty Images)