Gene Hackman félt az elmúlástól, és a családja volt a mindene

Ahogy arról az Index is beszámolt, eddig ismeretlen körülmények között halt meg 95 éves korában Gene Hackman színész, aki többek között a Francia kapcsolat, a Nincs bocsánat, a Bonnie és Clyde, illetve a Lángoló Mississippi című filmekből lehet ismerős.

A férfit a feleségével és a kutyájával együtt találták holtan az otthonukban, ám az egyelőre nem tisztázott, hogy mi vezetett a halálukhoz. Mint ismert, Gene Hackman még 2004-ben vonult vissza a színészettől, utolsó filmje Az elnök emberére talál volt.

Az alkotás sztorija szerint az egykori elnök, Monroe Cole (Gene Hackman) visszavonul vidékre, ahol aztán polgármesterként indul, ám egy nem várt kihívója akad, a Ray Romano által alakított Harry Harrison, aki az utolsó pillanatban jelölteti magát.

Gene Hackman a visszavonulását követően már egy filmes felkérésre sem mondott igent – bár egy 2011-es interjúban elmondta, ha a házában lenne a forgatás 1-2 stábtaggal, talán megfontolná –, ami nem meglepő, mivel 2004-ben, amikor felhagyott pályafutásával, már 74 éves volt.

Az utóbbi évtizedekben jelentősen kerülte a rivaldafényt és alig lehetett látni a nyilvánosság előtt. 2024 márciusában 21 év után először mutatkozott feleségével, Betsy Arakawával, akivel azelőtt utoljára 2003-ban a Golden Globe-díj-átadón jelentek meg együtt. Néhány nappal később aztán újra lefotózták a színészt, ám azóta egyszer sem.

Ez nem véletlen, mivel sosem szerette a feltűnést, amivel kapcsolatban még egy 2004-es interjúban szólalt meg. Úgy fogalmazott, sosem szeretett magáról beszélni vagy látni azokat a filmeket, amikben szerepelt, mivel kényelmetlenül érezte magát tőlük. Hozzátéve, a színészet részét kedvelte igazán, el volt ragadtatva tőle, ám amikor meglátta, hogyan fest a képernyőn, már nem volt ennyire boldog.

Úgy gondolok magamra, mint egy 21 évesre, de amikor kívülről látod magad, az már egy teljesen más tészta

– említette meg, hozzátéve, próbál vigyázni magára, és nem mondaná, hogy lenne bármiféle félelemérzete.

Normális mértékben félek az elmúlástól. Azt hiszem, mindannyian gondolkodunk ezen, különösen, ha elérsz egy bizonyos korhoz. Biztos akarok lenni abban, hogy a feleségemről és a családomról kellően gondoskodom. Ezen kívül nincs túl sok félelmem

– jegyezte meg.

Az utolsó interjú

A színésszel készült utolsó interjú 2021-ből származik, amikor a New York Post beszélgetett vele a Francia kapcsolat című film 50. évfordulója kapcsán. Mint ismert, az alkotásban látható minden idők egyik legjobb autós üldözése, ami 26 brooklyni háztömbön keresztül tartott. Erről a színész úgy fogalmazott, a filmkészítés mindig is veszélyes volt, de az alkotást csak egy momentumnak tekintette a karrierjében. Sőt, azt állította, volt az övékénél jobb autós üldözés, ami az 1968-as San Franciscó-i zsaruban látható.

Gene Hackman emellett arról beszélt, csak egyszer látta a filmet a legelső vetítés alkalmával, és nem tervezte újra megnézni. Kiemelve, abban sem biztos, egyáltalán milyen örökséget hagyott hátra az alkotás.

Abban az időben számomra csak egy tiszteletteljes történetnek tűnt egy zsaruról, aki képes volt megoldani és megállítani egy nagy bűnözői család kísérletét, hogy beszivárogjon a New York-i kábítószeres alvilágba

– mondta akkoriban.

