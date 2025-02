Karla Sofía Gascón történelmet írhat az idei Oscar-gálán, amennyiben sikerül nyernie a legjobb színésznő kategóriában, ám nem ez az egyetlen szempont, ami miatt rendhagyóra sikeredett az idei Oscar-szezon. Néhány produkció esetében a mesterséges intelligencia miatt állt a bál, ahogy az is felmerült, némelyik színész vagy színésznő miért abban a kategóriában kapott jelölést, amiben.

Idén 97. alkalommal vonulnak végig a hírességek az Oscar-gála vörös szőnyegén, amelyen talán ebben az évben is a papírforma jöhet be. A Los Angeles-i Dolby Theatre-ben hazai idő szerint március 3-án hajnali kettő órakor veszi kezdetét az esemény, amit Magyarországon a Disney+-on lehet nyomon követni. Bár a Los Angeles-i tűzvész miatt félő volt, hogy később rendezik majd meg, végül nem helyezték át az időpontját. Ezzel szemben az Oscar-jelöltek eredetileg január 17-re tervezett kihirdetését előbb január 19-re, majd végül január 23-ra kellett eltolniuk. Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, a legtöbb jelölést, 13-at az Emilia Pérez zsebelte be, amivel rekordot döntöttek, hiszen azelőtt ezt még egy nem angol nyelvű produkciónak sem sikerült elérnie. Az Emilia Pérezt A brutalista és a Wicked követi 10-10, a Sehol se otthon és a Konklávé 8-8, az Anora 6, A szer és a Dűne: Második rész pedig 5-5 jelöléssel.

A brutalista kapcsán érdemes megemlíteni a magyar kötődést, mivel a film nagy részét Magyarországon forgatták, illetve a története egy külföldre menekült zsidó magyar házaspárról szól. Sőt, a produkció főszerepében egy magyar származású színész, Adrien Brody tűnik fel, akinek édesanyja a Budapesten született Sylvia Plachy fotóriporter. Ő a legjobb színész kategóriában, míg a legjobb vágók között Jancsó Dávid, a kétszeres Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, Jancsó Miklós fia esélyes. Brody győzelme egyébként szinte borítékolható, mivel 12 díjra jelölték Tóth László megszemélyesítéséért, amelyek közül eddig nyolcat vihetett haza – köztük egy-egy Golden Globe-, BAFTA- és Critics' Choice Movie Awards-elismerést, a legutóbbi Screen Actors Guild-díj-átadón Timothée Chalamet happolta el előle a szobrot –, és már csak egy lóg a levegőben: az Oscar-díj.

Akadnak viszont olyan alkotások is, amelyek nem kaptak kellő figyelmet az amerikai filmakadémiától, így hoppon maradt például a Zendaya főszereplésével készült Challengers. Emellett nem kapott esélyt arra, hogy aranyszoborral térhessen haza az Emilia Pérezben szereplő Selena Gomez, a hazánkban forgatott Maria főszereplője, Angelina Jolie, a Wicked rendezője, Jon M. Chu, a Jókislányban feltűnő Nicole Kidman és a The Last Showgirlben játszó Pamela Anderson. Ugyanakkor először kapott Oscar-jelölést:

a legjobb színésznő kategóriában Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora) és Fernanda Torres (I’m Still Here),

(Emilia Pérez), (Anora) és (I’m Still Here), a legjobb színész kategóriában Sebastian Stan (The Apprentice – A Trump Sztori),

(The Apprentice – A Trump Sztori), a legjobb női mellékszereplő kategóriában Zoe Saldana (Emilia Pérez), Ariana Grande (Wicked), Monica Barbaro (Sehol se otthon) és Isabella Rossellini (Konklávé),

(Emilia Pérez), (Wicked), (Sehol se otthon) és (Konklávé), a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában Kieran Culkin (Rokonszenvedés), Yura Borisov (Anora) és Jeremy Strong (The Apprentice – A Trump Sztori)

(Rokonszenvedés), (Anora) és (The Apprentice – A Trump Sztori) és a legjobb élő szereplős rövidfilm kategóriában az Anuja producere, Mindy Kaling.

Menetelésben van a popcornszínésznő

Karla Sofía Gascón az első transznemű lett, akit valaha jelöltek Oscar-díjra, így amennyiben nyer, azzal történelmet írhat. Bár annak sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy a szintén a legjobb színésznő kategóriában jelölt Demi Moore fogja hazavinni az elismerést. A színésznő óriási menetelésben van, és már három jelentős díjat odaítéltek neki A szer kapcsán – egy Golden Globe-, Critics' Choice Movie Awards- és Screen Actors Guild-szobrot. A Golden Globe-díj-átadón elmondott beszédében úgy fogalmazott, harminc évvel ezelőtt egy producer popcornszínésznőnek nevezte őt, ami azt az érzetet keltette benne, nem hivatott többre és az efféle elismerések nem illetik meg őt. Később azt is elárulta, hogy az említett producer Andy Vajna volt.

Ahogy arról Dudás Viktor filmszakértő az Indexnek korábban beszámolt, Moore a pályája korai szakaszában nem a szerepek jelentősége, hanem az anyagi előnyök kapcsán választott – emiatt kissé gúnyosan a stúdióvezetőktől a Gimme Moore becenevet kapta, ami azt jelenti, „adjatok még!”. Mint kiemelte, napjainkban viszont a rendezők egyre szívesebben osztanak olyan karaktert a már nevet szerzett színészekre, ami merőben eltér a karrierjük korábbi alakításaitól.

A Golden Globe köszönőbeszédében említett popcornszínésznő szerintem meglehetősen pontos megfogalmazás vele kapcsolatban. A jók közé sorolható Ghost, a Tisztességtelen ajánlat és Az esküdt filmjei mellett voltak egészen kritikán aluli szerepválasztásai is, de A szer kapcsán vitán felül áll a jelölése jogossága. Az Oscar szereti a nagy visszatérőket. Neki drukkolok

– mondta lapunknak a filmszakértő.

Dudás ezen felül megemlítette, azáltal, hogy az Akadémia tagsága egyre nemzetközibb, és már nem csak Hollywood belügye a szobor, lehet arra számítani, hogy egyre szélsőségesebb produkciók és alakítások kerülnek a jelöltek közé, akik közül a nyertest sokkal nehezebb megjósolni, mint korábban bármikor. Kiemelve, „ez magával hozhat olyan nyerteseket is, akik egy jól eltalált »divatos« szereppel nyernek, de soha többet nem kerülnek az Oscar közelébe. Ez a sikert ünneplők számára üdvös, de azok számára, akik folyamatosan csak a jelölti státuszig jutnak, meglehetősen demoralizáló lehet, és számukra az Oscar egyértelműen veszít az értékéből és fontosságából is”.

Gátat kell szabni a technológiának?

Egyes Oscar-jelölt produkciók esetében egy ideig állt a bál Hollywoodban a mesterséges intelligencia használata miatt, ami egyébként a 2023-as színészsztrájk egyik kiváltó oka volt. Hónapokon át tartó demonstrációk, egyezkedések és elcsúsztatott forgatások után végül sikerült dűlőre jutniuk – a megállapodás összértéke még az 1 milliárd dollárt is meghaladja –, ennek ellenére viszont úgy tűnik, még inkább szem előtt és kordában kell tartaniuk a mesterséges intelligencia betörését a filmiparban. Mint kiderült, több Oscar-esélyes alkotásban használták ezt a technológiát, köztük A brutalista, a Sehol se otthon, a Dűne: Második rész és az Emilia Pérez készítésekor, így az amerikai filmakadémia közölte, vizsgálják annak lehetőségét, hogy ennek fényében megváltoztassák az Oscar-jelölés szabályait, illetve kötelezővé tegyék annak feltüntetését, ha egy filmnél az AI-t hívták segítségül.

Az Emilia Pérez esetében egyébként fel is tüntették a stáblistán, hogy mesterséges intelligenciát alkalmaztak, míg A brutalista rendezője, Brady Corbet ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott egy interjúban, hogy csak az utómunkák során használták a technológiát.

Az AI-alapú Respeecher-technológiát kizárólag a magyar nyelvű párbeszédek szerkesztése során használták, kifejezetten a magánhangzók és betűk pontosabb kiejtésének javítására. Az angol nyelvű dialógusokat nem módosították. Adrien Brody és Felicity Jones alakításai teljes mértékben a sajátjaik

– tette hozzá.

Kategóriát tévesztettek?

A mesterséges intelligencia használatán felül az Emilia Pérez és a Rokonszenvedés filmek kapcsán felmerült, hogy egyes színészek, színésznők nem abban a kategóriában kaptak jelölést, amelyben kellett volna. A Rokonszenvedésben feltűnő Kieran Culkin és az Emilia Pérezben látható Zoe Saldana például a legjobb férfi és női mellékszereplő kategóriában versenyeznek, pedig alig pár perccel szerepeltek kevesebbet a képernyőn, mint társaik. Ennek vélhetően az az oka, hogy ha külön kategóriában jelölik az alkotások színészeit, azáltal nem rontják egymás nyerési esélyeit, illetve az adott produkció is több díjat zsebelhet be.

Ezzel kapcsolatban konkrét számításokat is végeztek, amelyből kiderült, hogy az Emilia Pérez két főszereplője, Zoe Saldana és Karla Sofia Gascón mennyi időn keresztül láthatóak a filmben. Előbbi 57 perc 50 másodpercig, míg utóbbi 52 perc 21 másodpercig, így viszonylag kevés, néhány percnyi különbség van kettejük között, ám Saldana mégis a legjobb női mellékszereplők kategóriában lett jelölve. Hasonló megállapításra jutottak a Rokonszenvedés kapcsán is, amelyben Jesse Eisenbergnek 62 perc 29 másodpercnyi idő jutott a képernyőn, Kieran Culkinnak pedig 58 perc 6 másodperc, utóbbi viszont nem a legjobb színészek kategóriában versenyezhet. A probléma gyökerét az jelenti, hogy nem vonatkoznak külön szabályok arra, ki számít fő- és mellékszereplőnek, így az amerikai filmakadémia tagjai úgy szavazhatnak, ahogy akarnak.

Szakítottak a hagyománnyal

A 97. Oscar-gála kapcsán kiemelendő, hogy idén először láthatjuk műsorvezetőként Conan O'Brient, miután az elmúlt két évben Jimmy Kimmel tűnt fel ilyen szerepkörben. A korábbi évekhez hasonlóan visszatérnek majd a 2024-es év Oscar-nyertesei, köztük Emma Stone, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. és Da'Vine Joy Randolp, valamint szintén díjat ad át Joe Alwyn, Ana de Armas, Halle Berry, Sterling K. Brown, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Lily-Rose Depp, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Selena Gomez, Goldie Hawn, Scarlett Johansson, John Lithgow, Connie Nielsen, Amy Poehler, June Squibb, Ben Stiller, Oprah Winfrey és Bowen Yang.

Azzal a hagyománnyal ugyanakkor ebben az évben szakítanak, hogy az este folyamán a legjobb eredeti dal kategóriában jelölt művészek élőben adják elő szerzeményeiket. Helyettük a szövegírókra fognak koncentrálni, és arra, mekkora csapat áll egy-egy dal életre hívása mögött. Az viszont biztosnak tűnik, hogy Ariana Grande és a napokban kisebb botrányba keveredő Cynthia Erivo fogják megnyitni a gálát egy produkcióval. A további fellépők között lesz még Doja Cat, Lisa a Blackpinkből, Queen Latifah és Raye. Az igazi reflektorfény viszont nem rájuk fog vetülni, hanem az Oscar-jelöltekre, akik közül néhány szerencsés biztosan aranyszoborral térhet majd haza. Hogy Adrien Brody, Jancsó Dávid és Demi Moore köztük lesz-e, az magyar idő szerint március 3-án hajnalban kiderül – köztük az Indexen is, ahol percről percre fogjuk követni az eseményeket.

(Borítókép: Frazer Harrison / Getty Images)