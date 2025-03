Meghalt Angie Stone

Meghalt a háromszoros Grammy-díj-jelölt Angie Stone. Az R&B énekesnő egy tragikus autóbalesetben vesztette életét. A közönség a No More Rain és a Wish I Didn’t Miss You című slágerek előadójaként ismerheti a csaknem öt évtizeden át pályán lévő Stone-t.

Anyukám nincs többé – jelentette be édesanyja halálhírét a szintén énekes Diamond Stone Facebookon. Később Angie Stone menedzsere is megerősítette a BBC-nek, hogy a 63 énekesnő szombat hajnalban halálos sérüléseket szenvedett, amikor felborult a kisbusz, amelyben utazott.

A baleset egy Alabama állambéli fellépést követően történt. Stone mellett még körülbelül kilenc másik utas tartózkodott a járműben a baleset idején, többen súlyos sérüléseket szenvedtek.

Angie Stone karrierje az 1970-es években indult a The Sequence nevű női hiphoptrió tagjaként. A csoport legnépszerűbb dala, a Funk You Up című sláger a 15. helyig jutott a Billboard Hot Soul Singles listáján.

Zenei pályafutása mellett Stone a filmiparban is sikereket ért el. A mozivásznon 2002-ben debütált a The Hot Chick (Tökös csaj) című vígjátékban, amelyben Rob Schneider, Rachel McAdams és Anna Faris is szerepelt. 2003-ban pedig feltűnt a The Fighting Temptations (Kísértés két szólamban) című filmben Cuba Gooding Jr. és Beyoncé oldalán.

Az énekesnőt háromszor jelölték Grammy-díjra pályafutása alatt, és generációk számára maradt emlékezetes az egyedi hangzásvilágával és soulful előadásmódjával.