Elvesztette a rák elleni küzdelmet a punkzene úttörője

Újabb veszteség érte a zeneipart, miután 75 éves korában meghalt David Johansen, a legendás punkegyüttes, a New York Dolls frontembere. Halálát szombaton felesége, Mara Hennessey és mostohalánya, Leah Hennessey erősítette meg.

A zenész januárban hozta nyilvánosságra, hogy negyedik stádiumú rákban és agydaganatban szenvedett, valamint tavaly novemberben egy esés következtében eltört a gerince. Johansen az utóbbi hónapokat ágyhoz kötve töltötte, miközben családja adománygyűjtést szervezett a gondozására – írja a Rolling Stone.

A New York Dolls a hetvenes évek elején vált a punk és glam rock egyik meghatározó formációjává, két ikonikus albumot jelentetve meg: a New York Dolls-t (1973) és Too Much Too Soon-t (1974). Johansen emellett Buster Poindexter művésznéven is sikereket aratott, legismertebb dala a Hot Hot Hot volt. Színészként olyan filmekben szerepelt, mint a Szellemes karácsony és a Tétre vagy befutóra.

Nélküle nem lenne ma ilyen a punk

David Johansen és a New York Dolls hatása a punkzenére felbecsülhetetlen. A hetvenes évek elején, amikor a hard rock és a progresszív rock dominált, a Dolls egy nyers, energikus és lázadó hangzással robbant be, amely megelőlegezte a punk forradalmát: a zenéjük koszosabb, gyorsabb és ösztönösebb volt, miközben fellépéseik teátrálisak és provokatívak maradtak.

A New York Dolls zenéje ugyanis egyesítette a garázsrock, a glam és a rhythm and blues elemeit, amely egyértelmű inspirációként szolgált a Ramones, a Sex Pistols és a The Clash számára is. Johansen és társai nem csak zeneileg voltak előremutatók, hanem a megjelenésükben is: öltözködésük, androgün megjelenésük és dekadens viselkedésük felrúgta a korabeli rock and roll normákat. A frontember karizmatikus előadásmódja és cinikus, szarkasztikus dalszövegei tökéletesen illeszkedtek a punk attitűdhöz, amely a zenei virtuozitás helyett az őszinteséget és a nyers energiát helyezte előtérbe.

Amikor a Dolls 1972-ben turnézott Angliában, fiatal zenészek egész generációját inspirálták. Malcolm McLaren, aki később a Sex Pistols menedzsere lett, rövid ideig a zenekar menedzsereként is dolgozott. Bár McLaren nem tudta megmenteni a Dolls karrierjét, a vörös bőrruhás, kommunista jelképekkel díszített megjelenésük inspirálta az általa később felépített punk imázst. Johansen dalszövegei és előadásmódja hatással volt Johnny Rotten énektechnikájára és Mick Jones dalszerzői stílusára is.

A zenekar bohém, dekadens és öntörvényű attitűdje beépült a punk kultúrába. A megjelenésük és provokatív színpadi viseletük előrevetítette a punk vizuális lázadását, amelyet később a Sex Pistols, a Dead Boys és más zenekarok is magukévá tettek.

Bár a New York Dolls sosem érte el a mainstream sikert, a punk egyik legfontosabb előfutára volt. Az együttes eredeti felállásából Johansen volt az utolsó élő tag. Halálával egy korszak végleg lezárult.

(Borítókép: David Johansen 2009. december 4-én. Fotó: Jim Dyson / Getty Images Hungary)