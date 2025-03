Jelentősen megromlott Gene Hackman egészsége a halála előtti hónapokban

Továbbra is több a kérdés, mint a válasz Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa tragikus halálának körülményeivel kapcsolatban, még ha egyre több információ is lát napvilágot az ügyben. A 95 éves Oscar-díjas színész egészségi állapota az utóbbi hónapokban ugyanis állítólag nagyon megromlott, miközben felesége mindent megtett, hogy gondoskodjon róla. A hatóságok kizárták az idegenkezűséget, de a haláluk pontos okát továbbra is vizsgálják. A házaspár napokig, vagy akár hetekig feküdhetett holtan az otthonukban, mielőtt felfedezték az élettelen testüket.