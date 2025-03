Márkó és Barna Síkideg – A világ leggazdagabb osztályfőnöke

Kisebb kihagyás után tér vissza Márkó és Barna, hogy folytassák az idegeskedést – immár tizedik évada. Ebben az adásban volt szó arról, hogy vajon Hatvanpusztán lesz-e Pride, ahogyan a gyilkos szendvicsekről és a digitális nomádokról is. Márkó és Barna legközelebb április 23-án lép majd fel az Akváriumban , jegyek itt vásárolhatók .

A Szemle rovatban volt olyan állatorvosi rendelő, amelyik Valentin-napi akcióban szimultán ivartalanította a kan és a nőstény cicákat. Márkó szerint a szerelem napján kifejezetten aljas kasztrálni valakit. De volt olyan is, aki sült malaczsírt akart cserélni egy fej káposztára, és volt olyan, aki arról érdeklődött, hogy látták-e az emberek mostanában a Holdat.

A Disco sztori csoportban pedig valaki arról érdeklődött, hogyan tudna kilépni a csoportból, hiszen sosem járt diszkóban.

A világ leggazdagabb osztályfőnöke

A fiúk beszélgettek arról, hogy Elon Musk felszólította a szövetségi dolgozókat, hogy e-mailben számoljanak be arról, mit értek el a héten. Márkó szerint ő a világ leggazdagabb osztályfőnöke, míg Barna szerint inkább a világ leggazdagabb osztálylúzere, akit mindenki utál, de neki lesz legelőször PSP-je, és akkor hirtelen nagyon népszerű lesz. A fiúk azonban abban egyetértettek, hogy Musk szélsőjobboldali narratívája nagyon veszélyes, hiszen relativizál teljesen egyértelműen fasiszta történelmi jelképeket.

Volt szó arról is, hogy Orbán Viktor azt üzente a Pride szervezőinek, hogy ne bajlódjanak a felvonulás megszervezésével.

Barna azon gondolkodott, hogy vajon azért-e, mert átválallja a szervezést a Miniszterelnöki Iroda? Lehet, hogy kormánybiztost neveznek ki a szervezésre? Márkó azt is el tudná képzelni, hogy Hatvanpusztán lesz majd a felvonulás, buzi héjákkal és buzi szürkemarhákkal. Az biztos, hogy veszélyes megmondani, hogy ki ünnepelhet az utcán és ki nem. Arról meg nem is beszélve, hogy teljesen egyértelmű, hogy ezzel a gumicsonttal akarják elterelni az emberek figyelmét a valóban fontos kérdésekről.

A szendvics bosszúja

Márkó egy olvasói levelet olvasott fel, ami az életellenes szendvicsekről szólt. Zsuzsi levele háromféle ehetetlen szendvicset írt le zavarba ejtő részletességgel. Először is van a feketeerdei sonkás, amiből kizárólag egyben lehet kienni és lenyelni a rágós, egybefüggő sonkát. Aztán van a valamilyen krémmel megtöltött bagel, ami minden egyes harapással kiereszti a krémet a bagel közepén tátongó lukon. És van az a fajta szendvics is, aminek annyira kemény a teteje, hogy sebesre sérti fel az ember szájpadlását.

De a fiúk beszélgettek még a rántott húsos szendvicsről, amiben a hús nagyobb, mint a zsemle, és az átharaphatatlan vastagságú fasírtosról is. Volt még szó a routerekről is, amiknek nehezebb a kábelük, mint maga a készülék, de szó esett a digitális nomádokról is, akik tönkreteszik a helyi ökoszisztémát.

