A rövid regények uralják a 2025-ös Nemzetközi Booker-díj hosszú listáját. A rangos díjra jelölt 13 mű közül csupán egy több 300 oldalnál. Úgy tűnik, a kritikusok idén ezt kedvelik. Érdekesség, hogy a kötetek közül három magyarul is olvasható.

Az idei Nemzetközi Booker-díjra jelölt könyvek többsége 200 oldal alatti. Csak az egyik több mint 300 oldal: Mircea Cartarescu 627 oldalas Szolenoidját Sean Cotter fordította angol nyelvre. Ez egyben az egyik legnagyobb horderejű regény a listán. A kötet a Jelenkor Kiadó gondozásában, Koszta Gabriella fordításában 2023-ban magyarul is megjelent. A The New York Times szerint „a Szolenoid sok regényből merít, így válik körültekintő kölcsönzések útján született hiperirodalmi művé”.

Magyar nyelven is

A Nemzetközi Booker-díj shortlistjén 13 szerző debütál, közülük három elsőkönyves szerző, nyolc pedig az első angol nyelvű kötetével jelentkezik. Kanadai és román nyelvről fordított művet pedig először válogattak be az ítészek. Max Porter, az idei zsűri elnöke a Booker-díj oldalán arról beszélt, nem azért választottak idén sok rövid könyvet, mert az olvasók körében egyre gyakoribb, hogy hosszabb ideig nem tudnak figyelni.

Egyszerűen arról van szó, hogy ez a 13 a legjobb, amelyet a testület olvasott. A zsűri egyes tagjai éppen a hosszú regények felé hajlottak. Nagyregényt írni nehezebb, de egy kisregény finomítása ugyanolyan kihívást jelent

– fogalmazott Max Porter.

Vincenzo Latronico Tökéletesség című műve is felkerült a hosszú listára, a kötetet magyarul a Magvető Kiadó 2023-ban adta ki Todero Anna fordításában. A történet szerint egy olasz pár, Anna és Tom a húszas éveikben járnak, és látszólag irigylésre méltó életet élnek Berlinben. Mindketten a kreatíviparban dolgoznak, és minden napjuk olyan, mint egy gondosan megszerkesztett Instagram-fotó. Ám ahogy telnek az évek, a csillogó felszín mögül egyre inkább átsejlik az unalom, a sehová sem tartás és valamilyen megfoghatatlan hiány. Az olasz szerzővel készített interjúnkat itt olvashatják el.

Christian Kracht Eurotrash regénye – amely tavaly ősszel jelent meg Tatár Sándor fordításában a Typotex Kiadónál – is felkerült a Nemzetközi Booker-díj hosszú listájára. A történet egy anya és fia feszült, szeretet és megvetés között ingadozó kapcsolatáról szól. A felek minden társalgási kísérlete abszurd párbeszédekhez és őrült döntésekhez vezet.

Csak egy könyv nyerhet

Az idei év további jelöltjei közé tartozik Astrid Roemer On a Woman's Madness című könyve, amely egy nőről mesél, aki kilép a bántalmazó házasságából, majd viszonyokba kezd, köztük egy nővel.

A 2025-ös hosszú lista jelöltjei:

Ibtisam Azem: The Book of Disappearance, fordította: Sinan Antoon

Solvej Balle: On the Calculation of Volume I, fordította: Barbara J. Haveland

Gaëlle Bélem: There's a Monster Behind the Door, fordította: Karen Fleetwood és Laëtitia Saint-Loubert

Mircea Cartarescu: Solenoid, fordította: Sean Cotter

Dahlia de la Cerda: Reservoir Bitches, fordította: Julia Sanches and Heather Cleary

Vincent Delecroix: Small Boat, fordította: Helen Stevenson

Saou Ichikawa: Hunchback, fordította: Polly Barton

Hiromi Kawakami: Under the Eye of the Big Bird, fordította: Asa Yoneda

Christian Kracht: Eurotrash, fordította Daniel Bowles

Vincenzo Latronico: Perfection, fordította: Sophie Hughes

Banu Mushtaq: Heart Lamp, fordította Deepa Bhasthi

Astrid Roemer: On a Woman's Madness, fordította: Lucy Scott

Anne Serre: A Leopard-Skin Hat, fordította: Mark Hutchinson

A 2024-es Nemzetközi Booker-díjat Jenny Erpenbeck és Michael Hofmann nyerte el Erpenbeck Kairos című regényéért, amelyet Hofmann fordított németről. A győztes szerzőt és fordítót ebben az évben is egyaránt 25 ezer fonttal, vagyis több mint 11 millió forinttal jutalmazzák. Ám a hosszú listán szereplők 2500 fontot, tehát mintegy egymillió forintot kapnak.

A zsűri tagjai most a lista szűkítésén dolgoznak, amit a tervek szerint április 8-án tesznek közzé. A győztest május 20-án hirdetik ki a londoni Tate Modernben.