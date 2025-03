Nem mondanánk, hogy a papírforma szerint zajlott le a 97. Oscar-gála, mivel a legesélyesebbnek tartott produkciók végül szinte alig vittek haza elismerést, és betonbiztos győzelemmel csak néhány kategória esetében lehetett számolni. Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, a legtöbb jelölést, 13-at az Emilia Pérez zsebelte be, amit A brutalista és a Wicked követett 10-10, a Sehol se otthon és a Konklávé 8-8, az Anora 6, A szer és a Dűne: Második rész pedig 5-5 jelöléssel. Az Emilia Pérez egyébként rekordot döntött, mivel azelőtt még egy nem angol nyelvű produkció sem kapott ennyi jelölést, bár ezek közül csak párat tudtak aranyszoborra is váltani az este folyamán.

Mint megírtuk, az Oscar-díj-átadó műsorvezetői posztját idén tölthette be először Conan O'Brien humorista, aki látványos belépővel kezdte meg az eseményt. Levetítettek egy jelenetet A szer című filmből, amelyben Demi Moore hátából éppen a fiatalabb mása (Margaret Qualley) mászik elő. Ebben a verzióban viszont nem az ifjú színésznő, hanem O'Brien kecmergett ki a Moore hátán keletkezett nyíláson, és olyannyira sietett, hogy még a bal cipőjét is bent felejtette, így visszamászott megkeresni. Ezek a képsorok látszólag még Demi Moore-nál is túlmentek egy határon, de nevetve fogadta a humorista próbálkozását, hogy szórakoztassa a közönséget.

A műsorvezető poénjai egyébként nem feltétlen ültek mindig, bár ezt már a korábbi években Jimmy Kimmelnél is megszokhattuk, de voltak merész kijelentései. A gála egy pontján Adam Sandlerrel hadakozott, aki szokásához híven melegítőben jelent meg, majd eljátszotta, mintha távoznia kéne amiatt, mert nem öltözött fel az alkalomhoz illően. Mindez nyilvánvalóan csak színjáték volt, aminek részeként a színész előreslattyogott a legjobb férfi főszereplő kategóriában jelölt Timothée Chalamet-hoz, hogy az arcába ordítsa: „Chalamet”. Ez a poén már egyébként a Golden Globe-gálán sem maradhatott el. O'Brien ugyanakkor ennél messzebb ment, és a díjátadó felénél közölte a nézőkkel:

Eljutottunk a félidőhöz, úgyhogy itt az ideje, hogy Kendrick Lamar előjöjjön, és elmondja, hogy Drake egy pedofil

– mondta, utalva a két rapper között kialakult viszályra, akik dalokkal üzengettek egymásnak az utóbbi időben (Lamar a Super Bowlon előadta többszörös Grammy-nyertes Not Like Us című szerzeményét, amiben pedofilnak nevezte Drake-et, aki ezért pert akasztott a nyakába).

Hasonlóan meglepődhettek azok, akik a vörös szőnyegen látták Adrien Brodyt és Halle Berryt, akik egy csókot váltottak. Ennek az volt az előzménye, hogy 22 évvel ezelőtt, amikor a színész A zongoristáért elnyerte első Oscar-díját, megcsókolta a neki az elismerést átadó Berryt, aki idén kamatostul visszaadta mindezt.

Ahogy azt az eddigi Oscar-díj-átadókon már megszokhattuk, idén is egy In Memoriam szegmensben emlékeztek meg az elmúlt egy évben elhunyt művészekről, köztük Donald Sutherlandről, Joan Plowrightról, Maggie Smith-ről, David Lynch-ről és James Earl Jonesról. Külön szekciót szenteltek Gene Hackmannak, akiről Morgan Freeman beszélt hosszasan. Kifejtette, hogy két filmben volt szerencséjük együtt dolgozni, hozzátéve, Hackman szerette volna, ha úgy emlékeznek rá, mint aki tisztességes munkát végzett. Szintén megemlékeztek Quincy Jonesról, tiszteletbeli díjat adtak a James Bond kapcsán Barbara Broccolinak és Michael G. Wilsonnak, és idén először a legjobb eredeti dal kategória jelöltjei nem adták elő élőben szerzeményeiket. Így is lehetett számítani fellépésekre, például Ariana Grande és Cynthia Erivo közös produkciójára, de Raye és Doja Cat is énekelt a színpadon.

The In Memoriam of the 2025 #Oscars



See the full winners list: https://t.co/cDPncK6OIM pic.twitter.com/QN1v0kDtHf — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 3, 2025

Áttérve a díjakra, talán a kezdők szerencséjéről lehetett szó Mikey Madison, Zoe Saldana és Kieran Culkin esetében, akiket idén először érhetett az a megtiszteltetés, hogy jelölést kaptak, majd az aranyszobrot is bezsebelték. A legjobb animációs rövidfilm iráni nyerteseihez, Shirin Sohanihoz és Hossein Molayemihez pedig egy mókás történet is fűződik, mivel gond adódott a vízumukkal, így csak egy órával a gála kezdete előtt kezdhettek el átöltözni, majdnem lekésve a díjátadót.

Bár bízhattunk abban, hogy idén ismét egy magyar Oscar-nyertest avathatunk, ez végül elmaradt. Mint ismert, legutóbb tavaly örülhettünk, amikor a Szegény párák film kapcsán térhetett haza díjjal Mihalek Zsuzsa a legjobb látvány kategóriában. Míg 2022-ben a Dűne magyar berendezőjének, Sipos Zsuzsának ítélték oda a díjat ugyanebben a kategóriában. Ebben az évben a legjobb vágók között volt jelölve Jancsó Dávid, a kétszeres Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, Jancsó Miklós fia. A szakember A brutalista című filmen dolgozott, amelynek nagy részét Magyarországon forgatták. Helyette Sean Baker nyert az Anorával, ám nem ez volt az egyetlen díja. Ugyan idén jelölték először Oscarra, egyből négy jelölést kapott, amelynek mindegyikét odaítélték neki.

13 Galéria: Meglepetésekkel teli estére sikeredett a 2025-ös Oscar-gála Fotó: Frank Micelotta / Getty Images Hungary

Az Anora ráadásul olyan menetelésben volt, amit aligha lehetett előre kiszámítani. A jelöléseket figyelembe véve az Emilia Péreznek, A brutalistának és a Wickednek kellett volna a legtöbb elismerést bezsebelnie, de a valóság ennél sokkal árnyaltabb volt. A brutalista hármat, az Emilia Pérez meg a Wicked pedig csak kettőt-kettőt kapott, míg az Anora ötöt, azaz egyet leszámítva minden jelölését aranyszoborra váltotta. Sokak szívfájdalma lehet Demi Moore vesztesége, aki elől a 25 éves Mikey Madison happolta el a díjat. Előbbit látták a leginkább esélyesnek a legjobb színésznő kategóriában, tekintve, hogy több jelentős díjat is odaítéltek neki – köztük egy Golden Globe- és Screen Actors Guild-szobrot –, de az amerikai filmakadémia úgy látta, Madison jobban megérdemelte a győzelmet. Ezzel vitatkoznánk.

Íme a nyertesek

Legjobb film: Anora

Legjobb rendező: Sean Baker (Anora)

(Anora) Legjobb női főszereplő: Mikey Madison (Anora)

(Anora) Legjobb férfi főszereplő: Adrien Brody (A brutalista)

(A brutalista) Legjobb női mellékszereplő: Zoë Saldaña (Emilia Pérez)

(Emilia Pérez) Legjobb férfi mellékszereplő: Kieran Culkin (Rokonszenvedés)

(Rokonszenvedés) Legjobb eredeti forgatókönyv: Sean Baker (Anora)

(Anora) Legjobb adaptált forgatókönyv: Peter Straughan (Konklávé)

(Konklávé) Legjobb operatőri munka: Lol Crawley (A brutalista)

(A brutalista) Legjobb filmzene: Daniel Blumberg (A brutalista)

(A brutalista) Legjobb eredeti dal: El Mal (Emilia Pérez)

(Emilia Pérez) Legjobb hang: Dűne: Második rész

Legjobb nemzetközi film: I'm Still Here

Legjobb animációs film: Áradás

Legjobb animációs rövidfilm: In the Shadow of the Cypress

Legjobb dokumentumfilm: No Other Land

Legjobb rövid dokumentumfilm: The Only Girl in the Orchestra

Legjobb rövidfilm: I'm Not a Robot

Legjobb látványeffektek: Dűne: Második rész

Legjobb látványtervezés: Wicked

Legjobb jelmez: Wicked

Legjobb vágás: Sean Baker (Anora)

(Anora) Legjobb smink és haj: A szer

(Borítókép: Meg Ryan és Demi Moore a 97. Oscar-gálán a Dolby Színházban 2025. március 2-án. Fotó: John Shearer / 97. Oscars / The Academy / Getty Images)