Zalán János, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház új igazgatója szerint nincs válsághelyzet az intézményben, pedig ahogy azt az Index megtudta, az új igazgató érkezése miatt tömeges felmondás történt a Kolibri Színházban.

A színház új igazgatója nyilatkozott az RTL Híradónak, s a következőket mondta:

Nem gondolom, hogy ez egy felmondási hullám, ez természetes velejárója annak, ha egy új igazgató érkezik a színházhoz. Lesznek olyanok, aki szeretnének vele dolgozni, és lesznek olyanok, aki nem szeretnének.

Zalán Jánost a társulat akarata ellenére nevezték ki, s emiatt kezdődtek a felmondások. A távozó színészek között van Nyirkó Krisztina, Nizsai Dániel és Krusz Gábor is, továbbá a színház rendezője Vidovszky György és látványtervezője Orosz Klaudia is.

Hankó Balázs is beavatkozott a Zalán-ügybe

A Kolibri Színház ügyével először az Index foglalkozott. 2024 novemberében lapunk közölte a társulat nyílt levelét, ahogy arról is írtunk, hogy Zalán Jánost a társulat tiltakozása ellenére nevezték ki a gyermek- és ifjúsági színház élére.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter egy interjúban azt mondta, „lezárt ügynek” tekinti Zalán János Kolibri színházi kinevezését, és biztosított mindenkit, hogy a színház továbbra is gyermek- és ifjúsági intézményként fog működni, amit az alapító okiratban is rögzítenek, és ebben Karácsony Gergely főpolgármesterrel is egyetértés van. Hankó arra is kitért, hogy Zalán János az eddigi igazgatót, Novák Jánost kérte fel művészeti vezetőnek, ami szerinte a folytonosságot biztosítja. A tárcavezető értetlenségét fejezte ki a tiltakozásokkal kapcsolatban, amelyek az „európai orientációt” kérik számon, amit ő összefüggésbe hozott a kormány gyermekvédelmi politikája elleni kritikákkal.

Mint írtuk, 2025. március 1-jétől – a szakmai tiltakozások, kiállások, felszólalások, sőt egy hatósági vizsgálat ellenére – új vezetője lett a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színháznak. Ez a bizonyos hatósági nyomozás az új igazgató korábbi színházvezetői időszakát érinti, amikor a Pesti Magyar Színházat egyszemélyi felelősséggel irányította. Az akkori gazdasági ügyekkel kapcsolatos feljelentést a fenntartó Kulturális és Innovációs Minisztérium tette meg saját átfogó vizsgálata alapján, igaz, ismeretlen tettesek ellen.

Korábban szolidaritási tüntetést is szerveztek a VI. kerültei Jókai téren, ahol a felszólalók között volt Horgas Péter, Pogány Judit és Nagy Ervin is. Horgas Péter után a Kolibri társulatának tagjai, Szívós Károly és Nyirkó Krisztina léptek a mikrofonhoz. Mint mondták, nem gondolták, hogy idáig fajul a történet. Szerintük Zalán János „színházi gyárat” akar csinálni a Kolibriből, és amire hivatkozik, hogy a csőd szélén áll a színház, az hazugság, Zalán megválasztása pedig „szakmai tévedésen alapul”.

A Kolibri Színház ügye szóba került az Index Hankó Balázzsal készített nagy interjújában is: a kulturális és innovációs miniszter elismerte, hogy hatósági vizsgálat folyik Zalán János korábbi munkahelye, a Pesti Magyar Színház ügyében.