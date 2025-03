A Liga nevű olasz párt ellentámadásba lendült Tommy Cash énekes és rapper Espresso macchiato című dala ellen, amely Észtországot képviseli az Eurovíziós Dalfesztiválon május 13. és 17. között Baselben. Gian Marco Centinaio, a párt alelnöke vérig van sértve, egyenesen a dal betiltását követeli, írja a Corriere della Sera. „Aki sértegeti Olaszországot, maradjon ki az Eurovízióból” – jelentette ki a politikus az Instagram-oldalán.

Gian Marco Centinaio a továbbiakban sem fogta vissza magát.

Ennek az énekesnek előbb Olaszországba kellene jönnie, hogy megnézze, milyen jó emberek dolgoznak itt, mielőtt ilyen hülye dalokat mer írni. Ez az az európai testvériség, amelyre az Eurovíziós Dalfesztivál szervezői gondolnak? Nagyon remélem, hogy megakadályozzák a versenyben való részvételét.

Nem mindenki gondolja így, Európában ugyanis hamar slágerré vált a dal, a YouTube-on és a közösségi médiában pillanatok alatt felkapták a klipet. De ne szépítsük, a dal egy sor közhely, klisé és sztereotípia mentén mutatja be Olaszországot. Arról nem is beszélve, hogy angol és olasz nyelven is szinte érthetetlenül énekel, olyan, mintha szándékosan roncsolná és figurázná ki a nyelvet.

Sérti őket a dal

Az énekes az Espresso macchiato dalban a spagettit, a kávét, a cigarettát és a maffiát sem kíméli, és az a furcsa, hogy a pizzát nem említi a szövegben. A 33 éves Thomas Tammemets 2012-ben debütált az észt zeneiparban, a provokáció pedig finoman fogalmazva sem áll messze tőle.

2019-ben a saját spermáját állította ki a Kumu Művészeti Múzeumban Tallinban.

A Codacons, az olasz fogyasztói szövetség fellebbezést nyújtott be az Európai Műsorszolgáltatók Uniójához, megkérdőjelezve, hogy helyénvaló-e „egy országot és egy egész közösséget sértő dalt szerepeltetni” a versenyben.

Tommy Cash az olasz Rai Radio 2-nek azt mondta, nem számított arra, hogy az Espresso macchiato című dalával ennyire magára haragíthatja az olaszokat. „Nagyon szeretem és tisztelem Olaszországot. Hiszek ebben a dalban. Van benne valami varázslatos. Az tény, hogy nagyon más, mint a korábbi dalaink, de amikor a nagymamámnak eljátszottam, sírni kezdett, és rájöttem, hogy valami miatt különleges” – fogalmazott.