Az Esterházy Art Award pályázatára festészettel és festészettel operáló térinstallációs munkákkal, illetve azok terveivel lehetett jelentkezni. A díjra jelölt művészek válogatott műveiből What we believe in – Amiben hiszünk címmel hamarosan kiállítás nyílik a Ludwig Múzeumban, amelyet 2025. június 5-től 2025. szeptember 14-ig láthatnak az érdeklődők.

A művészek 2025. január 31-ig pályázhattak az Esterhazy Now internetes oldalon. A beküldött pályázatokból a független, nemzetközi szakmai zsűri –

Dr. Fabényi Julia,

Barbara Horvath,

Dr. Ottrubay István,

Rieder Gábor,

Eveline Suter,

Szegedy-Maszák Zsuzsanna

és Vitus Weh

– döntése alapján 21 pályázat jutott tovább a második fordulóba.

A díjra jelölt művészek

Czene Márta, Gáspár Szilárd, Kanics Dorottya, EJTECH (Kárpáti Judit Eszter és Esteban de la Torre) és Melkovics Tamás, HeyWeSeeAskShowandDie (Sipos Eszter és Horváth Csaba Árpád), Keresztesi Botond, Kling Emma, Koós Gábor, Lőrincz Áron, Marosi Anna, Németh László, Pap Gábor, Petrányi Luca, Pintér Dia, Pintér Gábor, Süveges Rita, Szombat Éva, Varga Ádám, Vékony Dorottya, Vető Lia Orsolya, Vinkó Gáldi Andi

A győztesekről június elején születik döntés, az eredményhirdetés június 5-én, az ünnepélyes díjátadó és kiállításmegnyitó keretében lesz.

A közönség idén is szavazhat kedvenceire: az Esterházy Art Award Szólj bele! Közönségdíj eredményét szeptember 11-én ismertetik a szervezők.

A 2009-ben megalapított Esterházy Art Award célja a fiatal, tehetséges magyar művészek felkarolása és a nemzetközi párbeszéd támogatása. Az egyenként 5000 euróval jutalmazott díjat kétévente, minimum kettő és maximum három 45 év alatti magyar festőművésznek ítéli oda a független, nemzetközi szakmai zsűri.