Megtört szív szindrómában halhatott meg Gene Hackman és felesége

A hatóságok nemrég kizárták, hogy Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa szén-monoxid-mérgezésben haltak meg otthonukban, most azonban új teória kering: az is lehet, hogy megtört szív szindróma okozhatta a tragédiát.

Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa halálának körülményei továbbra is rejtélyesek. Ahogy arról az Index is beszámolt, a régóta együtt élő házaspár mindkét tagja, valamint egyik kutyájuk is meghalt: 2025. február 26-án találtak rájuk Santa Fé-i otthonukban. Bár a halál okát egyelőre nem állapították meg, a rendőrség vizsgálja, mi történt a 95 éves író-színésszel, valamint 65 éves feleségével, akinek a teste mellett receptre kapható tablettákat is találtak.

James Gill, a connecticuti főorvosi hivatal vezető orvosszakértője nem szakmai minőségében vizsgálja Hackman halálát, bár elmélete szerint a pár mindkét tagja természetes halált halhatott – írja a People.

Összeeshetett, mert szívbeteg

„A kezdeti körülmények alapján úgy tűnik, mintha összeesett volna. Szívbetegsége, pacemakere volt, szóval ez nem lenne szokatlan. Szokatlan azonban, hogy akkor miért esett össze ő [a felesége – a szerk.] is. Tegyük fel, hogy ő talált rá. Akkor elkezdesz gondolkodni, hogy mi van, ha a stressz természetes halált válthatott ki” – fogalmaz James Gill, aki szerint az is lehet, hogy Betsy halt meg először, Gene pedig „rátalált, és elindult segítségért vagy a telefonjáért, majd a stressztől ő is összeesett”.

Két természetes haláleset ugyanabban az időpontban akár „megtört szív szindróma” is lehet.

„Ha hirtelen holtan találod a szerettedet a padlón, az megemelheti az adrenalinszintedet, ami gyorsabb, szabálytalan szívverést eredményezhet” – mondja a szakember.

Az orvos szerint vannak olyan esetek is, amikor a szerettük megtalálása után az emberek nagyon elkeserednek, és tesznek valamit azért, hogy kioltsák a saját életüket.

A boncolás és a toxikológiai vizsgálat után tudunk biztosat mondani

– fogalmaz.