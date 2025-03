Ahogy korábban az Index is megírta, hatalmas botrány tört ki nemrég a világirodalmi életben, miután Neil Gaimant kilenc nő vádolta meg szexuális visszaéléssel, az amerikai sztáríró azonban mindent tagadott. A Dark Horse Comics – a szerző képregényeinek egyik amerikai kiadója – azonban viszont komolyan vette a Gaiman ellen felmerült gyanút, és úgy döntött, többé nem adja ki a műveit. A HarperCollins és a WW Norton hasonlóan cselekedett.

Neil Gaiman most arra kérte az amerikai kerületi bíróságot, hogy utasítsa el a nemi erőszakkal és szexuális zaklatással őt vádló polgári pert, amelyet a múlt hónapban nyújtott be egy nő, aki korábban az írónak és korábbi partnerének, Amanda Palmernek dolgozott – írja a The Guardian.

A március 4-én benyújtott elutasítási kérelemben azzal érveltek, hogy az ügyet nem az Egyesült Államokban, hanem Új-Zélandon kellene tárgyalni, ahol az állítólagos visszaélések történtek. Egy kísérő nyilatkozatban Gaiman azt mondta, hogy Scarlett Pavlovich, a pár egykori dadája – aki február 3-án nyújtotta be a keresetet –,

egy fantasista, aki egy bántalmazásról szóló történetet fabrikált.

Gaiman rámutatott a közte és Pavlovich között készült WhatsApp-üzenetek képernyőfotóira, amelyek az író szerint „Pavlovich saját szavaival igazolják, hogy a kapcsolatunk megegyezésen alapult”.

Mit mondanak a képernyőfotók?

A perben Pavlovich azt állítja, hogy a visszaélés az első közös munkanapjukon, 2022. február 4-én kezdődött, amikor Gaiman azt javasolta neki, hogy fürödjön meg a kertben, sőt állítólag szexuálisan is bántalmazta.

„Pavlovich egyetlen pillanatban sem mondott vagy tett olyasmit, ami arra engedett volna következtetni, hogy nem önkéntes résztvevője a cselekménynek” – fogalmazott Gaiman. Az író ügyvédei azt állítják, hogy a Pavlovich által másnap reggel küldött üzenetek is ezt bizonyítják.

Az egyik üzenetben például „megköszönte a csodás, szép estét”.

Az ügyvédek olyan üzenetekre is rámutatnak, amelyekben látszik, hogy Gaiman szembesítette Pavlovichot az állítólagos bántalmazással, mire a nő így válaszolt: „Ó, Istenem. Neil! Soha nem mondtam ilyet... Nemi erőszak? MICSODA? Erről most hallok először”. Egy másik üzenetben két nappal később Pavlovich azt írta: „Konszenzuális volt, hányszor kell még elmondanom mindenkinek?”

A Tortoise podcast egyik epizódjában – amelyben először kerültek nyilvánosságra a Gaiman elleni vádak – Pavlovich ugyanakkor az mondta, hogy a téveszméi miatt csak nagy nehezen képes átolvasni az üzeneteket, emiatt pedig dühös magára.

Gaiman ügyvédei a támogató beadványban azt írják, hogy Pavlovich állításai „ színlelések”, a per pedig Pavlovich „tervének csúcsa”, hogy a lehető legnagyobb nyilvánosságot kapja az író ellen. „Egyértelműen kijelentjük, hogy Pavlovich vádjai hamisak. Az általa szándékosan részletezett szexuális forgatókönyvek kitaláltak”.

Pavlovich Wisconsin, New York és Massachusetts kerületi bíróságaihoz nyújtotta be keresetét; Gaiman Wisconsinban nyújtotta be az elutasítási kérelmet. Az író ellen felhozott vádak mellett a kereset emberkereskedelemmel és gondatlansággal vádolja Amanda Palmert, aki az állításokat a múlt hónapban tagadta.