„Az Origón még mindig kint van a fotó Ruttkay Zsófia FUCK NER feliratú pólójáról, amit a Hunyadi-sorozat tegnapi díszbemutatóján viselt a Müpában” – osztotta meg az X-en Varga Ferenc újságíró. A jelenetet egyébként a HVG fotósa is megörökítette.

Ahogy azt az Index is megírta, szerda este tartották a Müpában a valaha volt legdrágább magyar tévésorozat, a Hunyadi (Rise of the Raven) díszbemutatóját. A produkció mögé a TV2 és a magyar állam is beállt: utóbbi 16 milliárd forint közvetlen állami támogatással segítette a produkció elkészülését.

A díszbemutatón ott volt a jobboldali elit:

Csák János, Hankó Balázs, Schmidt Mária, Semjén Zsolt, Ókovács Szilveszter, Szentkirályi Alexandra és Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Sulyok Tamás köztársasági elnök és Kövér László házelnök is megjelent az eseményen.

Az Origón még mindig kint van a fotó Ruttkay Zsófia FUCK NER feliratú pólójáról, amit a Hunyadi-sorozat tegnapi díszbemutatóján viselt a Müpában. pic.twitter.com/E0eIfkHkDA — Varga Ferenc (@filmklub) March 6, 2025

Előttük lépett színpadra Ruttkay Zsófia forgatókönyvíró, aki „FUCK NER” feliratú pólót viselt. Ruttkay Zsófia a Hunyadi-sorozat egyik forgatókönyvírója. Nevéhez olyan produkciók köthetők, mint a Szabadesés és a Taxidermia.