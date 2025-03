A hosszú listán tizenhat író és regény szerepel, a történetek nagy része a jelen, a múlt és a jövő globális eseményeit, azok következményeit vizsgálja. A győztes szerző 30 ezer font (14,5 millió forint) pénzjutalmat kap − írta meg a The Guardian.

Kit de Waal író, a zsűri elnöke elmondta, az ítészek között heves vita alakult ki a könyvekről, végül szoros eredmény született.

A ma nyilvánosságra hozott lista tele van lenyűgöző történetekkel, szenvedélyes, szellemes és empatikus írásokkal

− fogalmazott Kit de Waal.

Több favorit is van

Az év egyik favoritja Chimamanda Ngozi Adichie, akinek a negyedik, Dream Count című regényét válogatták be a legjobb tizenhat közé. A nigériai írónő 2007-ben már megnyerte a díjat a Half of a Yellow Sun (Az aranyló fél napkorong) című regényéért, amelyet 2020-ban a „győztesek győztesének” is választottak. Két másik regénye, a Purple Hibiscus és az Americanah 2004-ben, illetve 2014-ben került a jelöltek közé, de Elizabeth Strout is negyedszer szerepel a hosszú listán, most a Tell Me Everything című regényével. Laila Lalami 2010-ben Secret Son című regényével került fel a hosszú listára, most pedig az algoritmusok veszélyeit boncolgató The Dream Hotel jutott be a legjobbak közé.

Az idei hosszú listán szereplő címek közül több is a politika, a társadalmi változások és a háború témáit dolgozza fel.

Karen Jennings Crooked Seeds című könyvében egy fehér nő visszatér Dél-Afrikába, és kénytelen megküzdeni azzal, hogy bátyja egy apartheidpárti csoporthoz csatlakozott. Yael van der Wouden The Safekeep című, 2024-ben Booker-díjra jelölt debütáló regényében azt vizsgálja, hogyan bántak a zsidókkal a háború utáni Hollandiában. Nussaibah Younis regénye, a Fundamentally szatíra egy ISIS-es nők rehabilitációjával megbízott segélymunkásról, akit életveszélyes munkával bíztak meg, és aki mindent hátrahagyott a terroristafeleségekért.

Ezek fontos, nagy horderejű regények. Olyan lista, amelyet az olvasók zabálnak majd

− mondta De Waal, aki mellett az idei zsűriben Diana Evans írónő, Bryony Gordon és Deborah Joseph újságírók, valamint Amelia Warner zeneszerző foglal helyet.

A hat könyvből álló szűkített listát 2025. április 2-án hirdetik ki, a nyertest pedig június 12-én, a Women's Prize for Nonfiction győztesével együtt. A díjat 2024-ben VV Ganeshananthan kapta Brotherless Night című könyvéért.

A hosszúlistás regények és szerzőik (valamint kiadóik):

Good Girl: Aria Aber (Bloomsbury)

The Ministry of Time: Kaliane Bradley (Sceptre, Hodder & Stoughton, Hachette)

Somewhere Else: Jenni Daiches (Scotland Street Press)

Amma: Saraid de Silva (Weatherglass Books)

Crooked Seeds: Karen Jennings (Holland House Books)

All Four: Miranda July (Canongate Books)

The Dream Hotel: Laila Lalami (Bloomsbury Circus, Bloomsbury)

The Persians: Sanam Mahloudji (4th Estate, HarperCollins)

Dream Count: Chimamanda Ngozi Adichie (4th Estate, HarperCollins)

Nesting: Roisín O’Donnell (Scribner, Simon & Schuster)

A Little Trickerie: Rosanna Pike (Fig Tree, Penguin General, Penguin Random House)

Birding: Rose Ruane (Corsair, Little, Brown Book Group, Hachette)

The Artist: Lucy Steeds (John Murray, John Murray Press, Hachette)

Tell Me Everything: Elizabeth Strout (Viking, Penguin General, Penguin Random House)

The Safekeep: Yael van der Wouden (Viking, Penguin General, Penguin Random House)

Fundamentally: Nussaibah Younis (Weidenfeld & Nicolson, Orion Publishing Group, Hachette)