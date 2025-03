A Münchner Philharmoniker első budapesti koncertjével nyitja meg kapuit a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek 2025. április 4-én. A Bartók-, Mendelssohn- és Schumann-műveket előadó müncheni szimfonikus zenekar szólistája Kelemen Barnabás lesz.

A komolyzene rajongóinak még számtalan kiemelkedő pillanatban lesz részük tavasszal, közös dalesttel készül például két német operaénekes, Diana Damrau és Jonas Kaufmann: amikor a „koloratúrák királynője” és a „tenorok királya” együtt lép színpadra, biztosak lehetünk abban, hogy örökre emlékezetes estében lesz részünk. Legutóbb Wolf-dalestjükkel varázsolták el a Müpa közönségét, ezúttal Richard Strauss és Gustav Mahler műveiből válogatnak, a műsor vezérfonala a szerelem lesz. Damrau és Kaufmann partnere Helmut Deutsch zongoraművész lesz, egy olyan mágus, akire a legtöbb dalénekes feltétel nélkül rábízhatja magát.

A Zeneakadémia Nagyteremében Bach nagy ívű oratóriumát, a Máté-passiót adja elő az Orchestra of the Age of Enlightenment (A Felvilágosodás Korának Zenekara), és érkezik a Kammerorchester Basel is, akikkel napjaink egyik legtehetségesebb magyar hegedűművésze, Pusker Júlia lép fel.

Jan Garbarek és az ősi hagyományok

A jazz, illetve a világ- és a könnyűzene kedvelői sem maradnak élmény nélkül. Rúzsa Magdi és Balázs János fellépése két különböző zenei stílust elegyít: koncertjükön a klasszikus zene összetettsége és a popzene szabadsága nyit új utakat és érzéseket. A Magyar Zene Háza az alternatív jazz különösen figyelemreméltó előadója, a Grammy-díjas Arooj Aftab egzotikus zenei világától lesz hangos, míg a Wynton Marsalis vezette Jazz at Lincoln Center Orchestra koncertjén napjaink legnagyszerűbb szólistáit és zenekari muzsikusait hallhatjuk a Müpában, ahol a jazzformációhoz Szalóky Balázs trombitaművész is csatlakozik.

Jan Garbarek, Európa egyik legmeghatározóbb jazz-szaxofonosa Trilok Gurtu indiai ütőhangszeres művésszel érkezik

a Bartók Tavaszra, ahol utánozhatatlan színpadi jelenlétükkel kápráztatják el a közönséget.

A Budapest Ritmo tizedik alkalommal várja koncertekkel és kollaborációkkal, szakmai konferenciával az ősi hagyományokat és a modern zenét vegyítő előadók rajongóit, sőt április 4-én és 5-én először különálló programként jelentkezik a Budapest Ritmo Filmnapok is. Április 4. és 10. között az Akvárium Tavasz Teraszán nemzetközi és hazai könnyűzenei előadók mutatják be a singer-songwriter műfaj meghitt világát.

Tánc, plakát, Margó

Összművészeti és táncprodukciókból sincs hiány a fesztivál kínálatában. A María Pagés Compania De Scheherezade című grandiózus táncelőadásának tizenkét jelenetében egy-egy női sorsot ismerhetnek meg a nézők, a világhírű sevillai rendező-táncosnő és művészei a tradicionális flamenco és a marokkói zene izgalmas keverékével garantálnak egyedülálló élményt.

Bartók Mikrokozmoszának megannyi tétele a Mezőség tájain, a Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes táncosainak, a Forte Társulat színészeinek, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak közös előadásában kel életre. A Magyar Állami Népi Együttes és a Győri Balett harmadik éve kutatja

Bartók távoli népek kultúrájára gyakorolt hatását.

A Tiszta forrás összművészeti víziója ezúttal a népi tánckultúra és a 17–18. századi komponált zene lebilincselő és összetett viszonyait, valamint a 20. századi modernizmus népzeneélményét tárja fel Bach zenéjén és Bartók gyűjtésein keresztül.

Jeszenszky Endre táncos, koreográfus, balettmester, a jazztánc magyarországi műfajalapítója előtt tiszteleg az Hommage à Jeszenszky című összművészeti színházi gála, ahol a táncművészt személyes visszaemlékezéseken, az irodalom, a zene- és a cirkuszművészet, valamint a klasszikus és a modern tánc találkozásain keresztül idézik meg.

A programból nem hiányozhat a képzőművészet és az irodalom sem.

A Magyar Nemzeti Galéria Az élet művészete című kiállításán a plakátműfaj fejlődését mutatja be, többek között Gustav Klimt és Henri de Toulouse-Lautrec alkotásain keresztül, de több mint kétszáz műtárgy segítségével megismerhetjük a szecessziós tárgykultúrát is.

A tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál ismét a hazai irodalmi élet legismertebb neveivel várja a könyvek szerelmeseit, mások mellett Áfra János, Nádasdy Ádám és Selyem Zsuzsa is itt mutatja be legújabb kötetét.

Függőleges tánc a falakon

Április 24. és május 18. között pedig Győr, Pécs és Miskolc is különleges koncertekkel és előadásokkal, rendhagyó köztéri eseményekkel csatlakozik a Bartók Tavasz programsorozatához. A világhírű BANDALOOP művészei Budapest után most Miskolc és Pécs ikonikus épületeit hódítják meg egyedi perspektívájukkal és koreográfiáikkal, amelyekkel új értelmet adnak a táncnak és nyilvános tereinknek.

Sokan tették már „hangossá” A generális című korszakalkotó némafilmet, amely most Szűts Apor zenéjével, Farkas Róbert vezényletével, a Győri Filharmonikus Zenekar, a Pannon Filharmonikusok, valamint a Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában elevenedik meg. A Ritmo PIKNIK mindhárom városban kreatív gyermek- és családi programokkal, illetve világ- és népzenei pop-up koncertekkel várja a látogatókat.

Olivier Grossetete hatalmas kartonépületei bárhol is jártak a világban, mindig elkápráztatták az embereket. A közterületi és közösségi művészet egyik legismertebb egyénisége idén tavasszal Budapesten kívül Győrbe is ellátogat, ahol az 1895-ben lebontott Tűztornyot építi meg.

A Miskolci Nemzeti Színházban Bizet operája, a 150 éve bemutatott Carmen előtt tiszteleg Carmen.maquia című előadásával a Ballet Hispánico. Gustavo Ramírez Sansano koreográfiája kivételes intenzitással meséli újra a tragikus szerelmi történetet, míg a Győri Balett a pécsi Kodály Központban a Giselle című 19. századi balettremekművet öltözteti új köntösbe, és meséli el GisL misztikus történetét Lajkó Félix sajátos zenéjével megfűszerezve.

Kulturális turizmus

A világhírű magyar zeneszerző, Bartók Béla születésének 140. évfordulóján, 2021 tavaszán indult útjára a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek egyedülálló összművészeti eseménysorozat. A fesztiválprogram minden évben bepillantást enged Bartók életművébe, ugyanakkor nem kizárólag a világhírű zeneszerző kompozícióit sorakoztatja fel, sokkal inkább

Bartók szellemiségét, kreativitását, alkotói szemléletét

kívánja megjeleníteni számtalan műfajban, a kortárs komolyzenétől a világzenén, jazzen, táncművészeten és képzőművészeten át a könnyűzenéig, a hazai és nemzetközi művészeti élet legjobbjainak alkotásain keresztül.

A programsorozat célja, hogy hazai és európai partnerintézményekkel együttműködve a következő években még vonzóbb célponttá tegye Magyarországot a nemzetközi kulturális turizmus számára. A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek a Müpa szervezésében valósul meg, célja pedig, hogy meghatározó kulturális társintézmények részvételével, más nagyvárosok bevonásával fokozatosan országos – sőt országhatárokon átívelő, régiós beágyazottságú – eseménysorozattá váljon, és így a hazai és nemzetközi közönség minél színesebb és gazdagabb művészeti programmal találkozhasson.