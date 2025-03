„Számunkra természetes, hogy összetartozunk, mint ahogy az is, hogy hűséges vagyok a feleségemhez, a családomhoz, s persze a hazámhoz is. Több mint 57 esztendeje tartozunk össze, és nem lehetek elég hálás Csillának, hogy vigyáz rám. Mert sajnos már vigyázni kell rám, hiszen... Nincs erre jobb szó, hitványul vagyok…” – mondta a Blikknek Balázs Péter színművész, aki a napokban ünnepelte 82. születésnapját.

Még szeretne élni, de fogy az ereje

Balázs Péter nyíltan beszélt arról, hogy nap mint nap azt érzi, hogy fogy az ereje. A színművész évek óta súlyos betegséggel küzd, korábban legalább azt tudta válaszolni a „hogy vagy?” kérdésre, hogy „köszönöm, jól!”. Azért is tett így, mert ő maga sem tudta, hogyan is állt a nagy meccse a kórral. Amikor megkapta a súlyos, rémisztő diagnózist, megijedt. Aztán jöttek a kezelések, betartotta az orvosok utasításait. Hogy most milyen állapotban van, arra így felelt:

Pedig még szeretnék élni, szeretném élvezni mindazt, amit a Jóistentől kaptam, de egyre kevésbé megy. Már szinte ki sem mozdulok a házunkból, és ahhoz sincs energiám, hogy legalább a kertben sétáljak, mozogjak.

A 82 éves Balázs Péter nincs egyedül, felesége, Csilla évtizedek óta mellette van. Az egykori gimis szerelemből, a két tizenhét esztendős fiatalkori lángolásából életre szóló kapcsolat lett. A pár tavaly decemberben ünnepelhette 57. házassági évfordulóját.

A házaspár korábban arról is beszélt, hogyan telnek a napjaik az átlagos hétköznapokban: ilyenkor olvasgatnak, zenét hallgatnak, gondoskodnak a kutyájukról, és nagyokat sétálnak.