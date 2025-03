A 76 esztendős III. Károly király válogatása hétfő reggeltől lesz elérhető az Apple Music 1 online zenerádión. A Buckingham-palota és az Apple által pénteken nyilvánosságra hozott beharangozó videóban Károly személyesen jelentette be az új programot. Az uralkodó – akinek íróasztalán egy régies stílusú, „On Air” (adásban) feliratú jelzőlámpa is látható – a videófelvételen elmondja: a zene meghatározó szerepet töltött be egész életében.

Bob Marley-tól Kylie Minogue-ig

„A zenének megvan az a figyelemre méltó tulajdonsága, hogy segítségével örömteli emlékek idézhetők fel, szomorúsággal teli időkben vigaszt nyújt, emellett távoli tájakra is elkalauzolja a hallgatót” – hangsúlyozza III. Károly, hozzátéve, hogy olyan zeneszámokat kíván megosztani a nyilvánossággal, amelyek örömforrásként szolgálnak számára.

A King's Music Room (A király zeneszobája) névvel induló program felvezető videójának zenei aláfestéseként a Buckingham-palota őrségváltási parádéihoz zenét szolgáltató katonazenekar a Could You Be Loved című Bob Marley-számot játssza a palota parkjában. Az uralkodó által összeállított teljes slágerlistát hétfőn, a program indulásával egy időben hozzák nyilvánosságra, de az Apple Music előzetes pénteki tájékoztatása szerint

a listán olyan egykori és kortárs sztárok dalai szerepelnek majd, mintBob Marley, Kylie Minogue, Grace Jones, Davido és Raye.

A The King's Music Room premierje hétfőn, közép-európai idő szerint reggel hét órakor lesz hallható az Apple Music 1 ingyenesen hozzáférhető online platformján. III. Károly király hangsúlyozza a felvezetőben, hogy a premiert a Nemzetközösség napja, a hétfőn esedékes Commonwealth Day idejére tették, mert ez „érdekes, innovatív módja” az egész világra kiterjedő szervezet méltatásának.

A jórészt egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség jelenlegi 56 tagállama közül – az Egyesült Királysággal együtt – tizenötnek III. Károly király az alkotmányosan elismert államfője, köztük olyan parányoknak, mint Tuvalu, és olyan földrésznyi kiterjedésű országoknak, mint Kanada és Ausztrália.