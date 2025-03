Mivel súlyos Alzheimer-kórral élt, Heather Jarrell halottkém szerint valószínű, hogy Hackman nem vette észre, hogy felesége, Betsy Arakawa meghalt. A konyhában találtak rá, a gyomrában nem volt étel, de nem mutatta a kiszáradás jeleit. A színész pacemakere szerint a férfi február 18-án halhatott meg. Arakawát és a pár egyik kutyáját a fürdőszobában találták meg, a fürdőszoba pultján pedig gyógyszeresüvegből szétszórt tabletták voltak.

Arakawa február 11-én halt meg hantavírus-fertőzésben, amelyet a fertőzött rágcsálók ürüléke terjeszt. Meglehetősen valószínű, hogy Hackman nem tudta, hogy felesége meghalt. A színész az előrehaladott Alzheimer-kór jeleit mutatta. Nagyon rossz egészségi állapotban volt

− mondta el Jarrell.

Komoly szívbetegséggel küzdött, és a halottkém szerint valószínűleg ez vezethetett a halálához is. A szakértő azonban bevallotta, hogy nincs megbízható módszer a halál időpontjának meghatározására, de valószínű, hogy Hackman február 18-a körül halt meg − közölte a The U.S. Sun.

A körülmények alapján jelenleg arra lehet következtetni, hogy Hackman asszonya halt meg először, és február 11-én van arról utoljára adat, hogy életben látták valahol. A hantavírus-fertőzés tünetei közé tartozik a láz, az izomfájdalom és a köhögés, amely légszomjhoz, szív- vagy tüdőelégtelenséghez vezethet. A betegség nem fertőz emberek között, Hackman pedig nem kapta el a betegséget. A betegség nagyon ritka, az amerikai Járványügyi Hivatal (CDC) szerint 1993 és 2022 között mindössze 864 esetet dokumentáltak az Egyesült Államokban.

A sajtó több mint egy hétig nem tudott arról, hogy pontosan mi történhetett a Hackman-házban. Azt már korán kizárták, hogy bűncselekmény történhetett. Hackman és felesége holttestét különböző szobákban találták meg.

A kétszeres Oscar-díjas színészt a házkutatási jegyzőkönyv szerint teljesen felöltözve találták meg a konyhából nyíló vizeshelyiségben, mellette a botjával. Feleségét a fürdőszoba padlóján találták meg, egy hősugárzó mellett. Teste a beszámolók szerint részben „mumifikálódott”. A pár három német juhászkutyájának egyikét szintén holtan találták.

Adan Mendoza, Santa Fe megye seriffje vázolta Arakawa utolsó napjait. Február 9-én elhozta az állatorvostól a később holtan talált kutyát. Ezután, február 11-én délután Arakawa elment vásárolni egy termelői piacra, valamint egy állateledel-kereskedésbe.

Délután negyed hat körül tért vissza abba a zárt közösségbe, ahol férjével laktak. Ezután az összes e-mailje olvasatlanul maradt. Erin Phipps állatorvos szerint lehetséges, hogy a kutya az étel- és vízhiány miatt halt meg. A kutyák a hantavírustól nem betegednek meg.

Egy korai elmélet szerint szén-monoxid-mérgezés végzett a házaspárral és kutyájukkal, de ezt a múlt héten a negatív kémiai tesztek megcáfolták. A hatóságok a múlt héten arról beszéltek, hogy a halálesetek „elég gyanúsak ahhoz, hogy alapos vizsgálatot tegyenek szükségessé”.

Gyermekkori bizonytalanságai miatt kezdett színészkedni Gene Hackman

„Imádtam az ötletet, hogy valaki meg tud győzni arról, hogy ő egy kalózkapitány anélkül, hogy észrevennéd, hogy átvertek. Gyerekkoromban félénk voltam − ami nem szokatlan a színészeknél. Meg akarják mutatni, hogy ők fontos, tartalmas emberek. Bizonytalannak éreztem magam, és a színészet egy olyan lehetőségnek tűnt, amivel ezt talán meg lehet kerülni” − mondta Hackman 2004-ben a Vanity Fairnek.

Gene Hackman 1930. január 30-án született, édesanyja, Anna az Illinois állambeli Danville-ben nevelkedett. Amikor Hackman 13 éves volt, édesapja elhagyta a családot, ami befolyásolta a színészi pályára való törekvését.

„Ez egy igazi cserben hagyás volt – mondta a Vanity Fairnek. – Talán ezért lettem színész. Kétlem, hogy ennyire érzékeny lettem volna az emberi viselkedésre, ha ez nem történik meg velem gyerekként – ha nem jöttem volna rá, hogy egy apró gesztus milyen sokat jelenthet.”

A 2001-es „Inside the Actors Studio” című műsorban Gene elmesélte, mikor látta utoljára az apját, és beszéd közben elérzékenyült.

Az utcán játszottam néhány sráccal, amikor elhaladt mellettem, és integetett...

− mondta könnyes szemekkel a színész.

Hackman szerint édesanyja volt az, aki felismert benne valamit, és arra bátorította, hogy színészettel foglalkozzon.

A Bonnie és Clyde sztárja 2011-ben a GQ-nak adott interjúban megerősítette azt a történetet, miszerint egyszer az anyja elvitte őt moziba, és azt mondta neki, hogy „egyszer majd megnézné, hogy ő van a filmvásznon”.

Tényleg ezt mondta. Pont tízéves voltam. Sajnos anyukám sosem látott engem színészkedni

− fogalmazott.

A színész édesanyja egy égő cigaretta által okozott tűzben halt meg – olvasható a Los Angeles Times profiljában. Arról is beszélt, hogy „elásta a csatabárdot”, mielőtt apja meghalt.