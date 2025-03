Pierce Brosnan kijelentette, szerinte „adott”, hogy a következő James Bondot brit színésznek kellene alakítania. A korábbi 007-es ügynököt játszó ír színész a Sunday Telegraphnak adott interjújában arról is beszélt, hogy véleménye szerint „helyes döntés” volt a franchise hosszú ideje tevékenykedő producereitől, hogy az Amazon kezébe adták a kreatív irányítást – írja a BBC.

Nagy bátorság kell ahhoz, hogy elengedjék a gyeplőt. Remélem, hogy [az Amazon] méltósággal, képzelőerővel és tisztelettel bánik majd a karakterrel

– nyilatkozta a 71 éves Brosnan.

Daniel Craig utódjának kiválasztása az Amazon MGM Studios döntése lesz. A bukmékerek szerint a legnagyobb esélyesek között szerepel

a brit James Norton, Aaron Taylor-Johnson és Theo James.

A múltban két nem brit színész is játszotta már az ikonikus szerepet – az ausztrál George Lazenby és az ír Pierce Brosnan –, de 007 soha nem volt amerikai. Ennek ellenére a lehetséges jelöltek között szerepel a kaliforniai születésű Austin Butler is. Más, nem brit színészek neve is felmerült, köztük az ír Paul Mescal, Cillian Murphy és Aidan Turner, valamint az ausztrál Jacob Elordi.

Az amerikai Clint Eastwood állítólag egyszer visszautasította a szerepet. A hollywoodi legenda korábban azt állította, hogy 1967-ben felkérték, hogy vegye át a szerepet Sean Connery után, de így nyilatkozott:

Nem éreztem helyesnek, hogy én játsszam ezt a szerepet.

A múlt hónapban bejelentett megállapodás értelmében Barbara Broccoli és Michael G. Wilson Bond-producerek továbbra is társtulajdonosai maradnak a franchise-nak, de az Amazon MGM Studios kapja meg a kreatív irányítást.

Az egyelőre nem világos, hogy mikor jelentik be, ki lesz a következő James Bond, ahogy azt sem, mikor készül el a következő film. A franchise legutóbbi filmje a 2021-es Nincs idő meghalni volt Daniel Craig főszereplésével. Tekintettel arra, mennyi időbe telik egy kasszasikerfilm elkészítése, a Nincs idő meghalni és a következő film között eltelt idő megdöntheti a Bond-filmek megjelenése közötti leghosszabb, hatéves időszak rekordját.