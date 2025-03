A Concerto Budapest immár hagyományosan 2025-ben is megrendezte Mozart-napját a Zeneakadémián. Ez volt a 8. ilyen koncertsorozat, melyet az Index olvasói felvételről is figyelemmel kísérhettek. A zenekar vendége volt két világhírű előadóművész is, Angela Hewitt zongorista és Albrecht Mayer fúvós szólista.