Márkó és Barna Síkideg – Teknősbéka felsőruházat

Két óráig tartó félórás délutáni pihenések, az elektromos autó nehézségei és habcsók illatú gyertyák. Ezekről is szó volt a Márkó és Barna Síkideg legújabb adásában. A fiúk legközelebb élőben április 23-án lépnek majd fel az Akváriumban , jegyek itt vásárolhatók.

A Szemle rovatban volt, aki mikrót árult, ami elmondásuk szerint tökéletesen működik, csak éppen nem melegít és tányér sincs hozzá. Volt, aki elszaladt malacát kerestette a monori csoportban, és volt, aki egy eladó ház hirdetése alatt arról érdeklődött, hogy milyen madár csiripel a kertben, mert attól teszi függővé a vásárlást.

A fiúk beszélgettek Donald Trump, J. D. Vance és Zelenszkij összecsapásáról „a villában”. Márkó szerint az egész jelenet olyan volt, mint egy rossz kocsmai rivalizálás. Barna azt nem értette, hogy az amerikai elnök miért kérte számon ukrán kollégáján hiányos öltözékét, miközben Elon Musk bátran lehetett laza szerelésben. Márkó szerint ez az egész inkább egy színjáték, bár azért az, hogy elvágja az Ukrajnának szánt segélycsapot, már egy komoly következményekkel járó lépés. A fiúk szerint a szemünk előtt omlik össze a jelenlegi világrend, és aggasztó, ha az Egyesült Államok kivonul a nemzetközi politikából, és a maga mögött hagyott űrt olyanok töltik be, akiknek nem annyira örülnénk.

Barna a délutáni alvásról beszélt. Nagyon szeret ugyanis délutánonként egy fél órára ledőlni két órát aludni. Egy délutáni alvás ugyanis nem lehet csak fél óra. Márkó szerint ez azért van, mert van a nettója és van a bruttója, tehát az alvást megelőző félóra, amíg elalszik az ember, majd az alvás utáni félóra, ami pedig az ébredés. Az ember úgy kel fel, mint egy hónapok óta alvó medve, teljesen diszorientáltan, leizzadva, kiszáradva. Aztán amikor valaki éppen belecsörög ezekbe a napközbeni alvásokba, és az ember próbál úgy tenni, mintha nem most ébredt volna fel. Hasonló az is, amikor az ember éppen a fürdőszobában van valamilyen okból kifolyólag és úgy kell beszélni, hogy legyőzze a visszhangot, nehogy kiderüljön, honnan telefonál.

A fiúk beszélgettek egy olvasói levélről is, ami a télikabátok körüli mizériáról szólt. Boti arról írt, hogy a hosszított télikabátokat például nem lehet felhúzni. Egyenes törzzsel ugyanis nem lehet elérni a cipzár alját, de ha az ember lehajol hozzá, hogy felhúzza, azzal a cipzár is arányosan egyre lejjebb kerül. Barna szerint ráadásul a behajlított térdek által már nem fér el a kabátban rendesen. Márkó attól ideges, amikor télikabátban kell kezet mosnia. Az ujját nem tudja rendesen felhúzni, és mire felhúzza az egyik oldalt, visszaesik a másik. Aztán amikor szárítja a kezét a szárítóval és befújja a vizet a könyökhajlatába. De a fiúk attól is teljesen kikészülnek, amikor egy étteremben a kabátot a szék háttámlájára teszik, de amikor felállnak, a szék azonnal felborul.

Márkó és Barna legközelebb 2025. április 23-án az Akváriumban lép majd fel, jegyeket már most is lehet vásárolni, itt.

Ha tetszett az adásunk, és még nem tették volna meg, akkor mindenképpen iratkozzanak fel az Index YouTube-csatornájára, hogy ne maradjanak le a további műsorainkról, ha pedig inkább podcastként hallgatnák meg a Márkó és Barna Síkideg legújabb részét, ide kattintsanak!