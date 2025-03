Bár az idei év rekordját nem sikerült megdöntenie, így is óriási számokkal robbant be a TV2 képernyőjén a Magyarország egyik legnagyobb történelmi hőséről készült széria. Az adatokból látszik, hogy a nézők kitartottak a második napon is a sorozat mellett, ami a konkurencia sikerműsorára is lecsapott.