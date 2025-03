Megszűnhet a magyar kultúra múzeuma jogalanyisága, adta hírül az Új Szó. Jarábik Gabriella, a múzeum igazgatója attól tart, hogy leválaszthatják róla Alsósztregovát és Szklabonyát. A múzeum költségvetése már idén is jelentősen csökkent. A múzeum tervezett átalakítása miatt a Magyar Szövetség is tiltakozik.

Elveszítheti jogalanyiságát a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma (SzMKM), ami egyben az önállósága elvesztésével és az igazgatója menesztésével is jár. Az SzMKM szervezetileg ma is a Szlovák Nemzeti Múzeum (SNM) alá tartozik, sorsáról Anton Bittner, az SNM megbízott igazgatója dönthet, de valójában Lukás Machala, a kulturális minisztérium hivatalvezetője mozgatja a szálakat, írja a szlovákiai Új Szó.

Az SNM igazgatója sajtóhírek szerint nagy átalakításra készül, de erről egyáltalán nem egyeztet a hozzá tartozó intézményekkel. „A tervezett átszervezésről is a sajtóból értesültünk” – mondta az Új Szónak Jarábik Gabriella igazgató. Attól tart, hogy a jogalanyiság megszüntetése csak az első lépés lesz,

a múzeum elveszítheti az alsósztregovai Madách-kastélyt és a szklabonyai Mikszáth-házat is.

Az SNM ugyanis arra készül, hogy létrehozza a Nemzeti Megújhodás Múzeumát, ami átszervezést is jelent. Az átszervezés azt is jelentené, hogy a Szlovák Nemzeti Múzeumról leválasztanák a nemzetiségi múzeumokat, a kastélymúzeumokat és a vármúzeumokat is.

Már a múzeum idei költségvetését is jelentősen csökkentették, 95 ezer euróval kevesebbet kaptak a tavalyinál, ami miatt két embert el kellett bocsátaniuk, és korlátozták a nyitvatartást is. Pénzhiány miatt vasárnap már nem látogathatóak a múzeum kiállításai.

„Miért ne rontsuk el azt, ami működik”

Ezt a hírt erősítette meg Orosz Örs, a Magyar Szövetség képviselője. „Információink szerint lefokoznák, egyszerű főosztállyá minősítenék a múzeumot” – jelentette ki Orosz. Ő úgy tudja, hogy a múzeumról leválasztanák a Madách-kastélyt és a Mikszáth-házat is, amelyeket az újonnan létrejövő Nemzeti Megújhodás Múzeumához csapnának. Kiemelte, hogy ezek az épületek az utóbbi években megújultak, a múzeum a 21. századnak megfelelő, kétnyelvű kiállításokat hozott bennük létre.

Orosz szerint a minisztérium a korábban már más kulturális intézményeknél is alkalmazott „módszer” szerint jár el: „miért ne rontsuk el azt, ami működik” elvet alkalmazzák.

Végignéztük, ahogyan a Kultminort meg akarták szüntetni, majd szigorítani akarták a nyelvtörvényt, most a kulturális minisztérium a magyar kultúra múzeumát akarja megszüntetni” – sorolta a Martina Simkovicová vezette tárca eddigi hibás lépéseit Orosz.

A kulturális minisztérium eddigi lépéseit ugyanígy bírálja a szlovák kulturális közeg, a minisztérium kaotikus állapotokat teremtett a Szlovák Nemzeti Galériában és a Szlovák Nemzeti Színházban is.