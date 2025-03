Több alkotás támogatása mellett is döntött a Nemzeti Filmintézet (NFI). Az érintett művek közül egy animációt lehet kiemelni, amely rendezője Michel Ocelot. A magyar–francia koprodukciót a nézők egy 360 fokos univerzumban tekinthetik meg.

Tíz alkotás, animációs és dokumentumfilmek, valamint egy tévéfilm készítésére szavazott meg gyártási támogatást a Nemzeti Filmintézet (NFI), köztük egy francia–magyar animációs koprodukciónak Michel Ocelot rendezésében.

Az NFI az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében emlékeztettek, hogy a francia sztárrendező, Michel Ocelot nevéhez olyan alkotások fűződnek, mint a Kirikou és a boszorkány, a Hercegek és hercegnők, valamint Az éjszaka meséi. Az NFI 76,3 millió forintos támogatásából készülő, Háromfülű nyulak című magyar–francia koprodukció nézői az immerzív technológia segítségével egy 360 fokos univerzumban merülhetnek majd el, ahol a történet és a látvány határai elmosódnak – fogalmaztak a tájékoztatásban.

Tóth Péter rendező animációs filmje, a hétmillió forintos támogatást elnyert Pannónia Antológia a magyar népi hagyományokról, a vallásos spiritualitásról és a természetes környezetünkhöz való viszonyról mesél művészi formában – írták a közleményben.

A családtól való békés elszakadás kérdését járja körbe Iványi Marcell Táncos az asztal alatt címmel készülő tévéfilmje, ami 300 millió forintos támogatást kapott az NFI-től. A film főhőse egy fiatalon táncosnővé vált művész, aki egyre jobban elidegenedik vehemens családtagjaitól, hogy felépíthesse saját világát, ahol boldogságra, megnyugvásra találhat.

Érdi Tamás Liszt Ferenc-díjas zongoraművész látását gyermekkorában veszítette el, a Hanglátó című dramatizált dokumentumfilm az ő történetét meséli el, bemutatva életútját a fiatal csodagyerek első próbálkozásaitól a nemzetközileg elismert előadói sikerekig. Az alkotást Lőrinczy Lia rendezi 55 millió forintos támogatásból.

Az Atyai ág című dramatizált dokumentumfilm Agócs Gergely élettörténetén keresztül a magyar népzene keleti kapcsolatait mutatja be. Agócs Gergely népzenekutató szerint nem véletlen, hogy a Csip-csip csóka című, népszerű magyar mondókát több mint 2500 kilométerre egy kis helyi népcsoport is az anyanyelvén énekli. Kiss Sándor forgatókönyvíró-rendező 30 millió forintos NFI-támogatásból készülő alkotása nem csupán a történelmi, kulturális és zenei összefüggéseket ábrázolja, de megismertet a gyűjtőmunka izgalmas világával is.

Török Zoltán természetfilmes a Kárpát-medence vizes élőhelyeit, a Hortobágy vadlovainak életét és a svéd vadont bemutató alkotásait követően a Homokhátság lenyűgöző tájaival ismertet meg. Búcsi Sándor és lova, Vércse útra kelnek, hogy felfedezzék a szikes tavak, homokbuckák és ősgyepek gazdag állatvilágát – írták a közleményben a film cselekményéről. A 88 millió forintos támogatásból készülő A Homokhátság titkai egy generációkon átívelő, érzelmes és reményteli történet a természet erejéről, Magyarország egyik legkülönlegesebb táján – olvasható a tájékoztatóban.

Akar Péter és Balogh Rita Szonja című dokumentumfilmjének alanya egy 12 éves ukrán cirkuszi artistalány, aki kénytelen elmenekülni hazájából, majd példátlan szakmai lehetőséget kap. A 40 millió forintos gyártási támogatásból készülő film bemutatja, ahogy a tehetséges lány elindul a felnőtté válás útján és megtalálja saját céljait, hogy ne áldozat, hanem túlélő legyen.

Az NFI közleménye szerint Koltay Gábor Nemeskürty 100 című, 40 millió forintos támogatást nyert dokumentumfilm-sorozata a száz éve született polihisztor munkássága előtt tiszteleg: Nemeskürty István tíz éve elhunyt, életműve azonban az irodalom, az irodalomtudomány és a filmművészet területén is jelentős hatású a magyar kultúrára. Az egykori világháborús katonatiszt, aki a bölcsészkar elvégzése után tanítói pályára lépett, a filmvilágban is maradandót alkotott: 1959-től kezdve 26 éven át vezetett filmstúdiót, és csaknem 160 klasszikussá vált játékfilm megszületését segítette producerként.

Császár Tamás Arizónai Szörnyetegek című dokumentumfilmje Medgyessy Gergő hobbifutó útját követi, bemutatva, hogy bárki képes átlépni saját korlátait, ha hisz önmagában és követi belső erejét. A 16,8 millió forintból készülő produkcióban Medgyessy Gergő részt vesz az Arizona Monster versenyen, amely a világ leghosszabb ultra terepfutó kihívása. A verseny nemcsak testi, hanem mentális küzdelem is, ahol a résztvevők veszélyes környezetben, minimális alvással küzdenek saját határaikkal – olvasható a közleményben.

A 14 millió forintos gyártási támogatásból készülő az Írók hálójában 12 kortárs íróval ismertet meg, akik folyamatos alkotói kapcsolatban állnak egymással. A négy részből álló sorozat arra keresi a választ, hogyan alakultak ki ezek a kapcsolatok. Farkas György és Kristóf-Goda Szilvia alkotása bemutatja, hogy az írói munka már nemcsak az alkotásról szól, hanem a kreatív önmenedzselésről is – áll a tájékoztatóban.