Jean-Michel Jarre, az elektronikus zene legendás alakja 2025. június 26-án egy látványos show-val érkezik a Papp László Budapest Sportarénába. A koncertre a jegyek 2025. március 14-én, pénteken 10 órától lesznek elérhetők.

A francia művész neve egyet jelent a folyamatos megújulással és a zenei határok feszegetésével. Pályafutása során mindig a legmodernebb technológiákat alkalmazta, legyen szó grandiózus élő fellépésekről vagy innovatív digitális megoldásokról. Az utóbbi években a virtuális valóság (VR) és a metaverzum lehetőségeit is beépítette művészetébe.

Jarre több alkalommal is világrekordot döntött fellépéseivel: Párizs La Défense negyedében 2,5 millióan, a Place de la Concorde-on 1 millióan, Houstonban 1,3 millióan, Moszkvában pedig 3,5 millióan nézték élőben koncertjét. Emellett a legnagyobb nemzetközi fesztiválokon is szerepelt, például a Coachellán. Egyik legkiemelkedőbb virtuális koncertjét 2021 szilveszterén adta a digitális Notre-Dame-ból, amit több mint 75 millióan követtek világszerte. 2023 karácsonyán pedig a versailles-i kastély ikonikus Tükörterméből sugározta egyedülálló, „Versailles 400” című koncertjét – írja lapunkhoz eljuttatott közleményében a koncertet szervező Broadway Event.

A 2024-es pozsonyi Starmus Fesztivál nyitó előadását, a „Bridge From The Future” című show-t több mint 120 ezren nézték a helyszínen és online. Szerepelt a 40. La Rochelle-i Francofolies fesztiválon, és a párizsi olimpiai játékok záróceremóniáján is fellépett a Stade de France-ban, ahol 80 ezres tömeg előtt adott emlékezetes koncertet.

Zenei pályafutása alatt 22 stúdióalbumot jelentetett meg és több mint 85 millió lemezt adott el.

Nemcsak a hangzásvilág, hanem a művészet kulturális és környezetvédelmi üzenetei is mindig fontos szerepet játszottak munkásságában.

A budapesti koncert egy különleges audiovizuális utazást ígér, amelyben Jarre ikonikus elektronikus zenei művei is helyet kapnak. Ez a látványos és magával ragadó show garantáltan felejthetetlen élményt nyújt majd a közönségnek.

Jegyek 2025. március 14-én, pénteken 10 órától kaphatók.