2025. március 14-én ünnepli fennállása 20. évfordulóját a Müpa. A két évtizede – akkor még Művészetek Palotája néven – megnyílt intézmény azóta alkotók generációit nevelte ki, falai között művészek tucatjai váltak tapasztalt és világszerte elismert előadókká. A Müpa azonban nemcsak az előadóké, de a munkatársaké és a közönségé is, akiket „azóta ezernyi felejthetetlen élmény formált összetartó közösséggé”.

A jubileum apropóján időszaki kiállítás nyílik a Müpában, a hétvégén (március 15–16.) pedig különleges programsorozattal várják az érdeklődőket.

Az ünnepi hétvégéről annyit, hogy dupla maratonnal ünneplünk. Meghívtuk azokat a magyar művészeket, előadókat, együtteseket, akik a Müpát jellemzik, akik az elmúlt 20 évben velünk voltak

– mondta Káel Csaba vezérigazgató.

Beszédes számok

A jubileumi eseményeket, valamint a kiállítást ismertető sajtótájékoztatón Káel Csaba köszöntötte a sajtó képviselőit, és hangsúlyozta, hogy a Müpának hála az elmúlt húsz évben országunk újra felkerült Európa térképére, amihez nagy segítséget nyújtott az épület is. A Müpában művészek generációi nőttek fel, akik a mai napig szeretnek visszajárni az intézménybe.

Kosztolánczy Gábor vezérigazgató-helyettes elmondta, hogy a Müpa stábja 2005 óta több mint 25 ezer előadást tűzött műsorra, amelyek közül 7500 gyermek és/vagy ifjúsági előadás. Kosztolánczy már korábban hangsúlyozta, az intézmény célkitűzése, hogy még intenzívebben nyisson a fiatalok felé, és most is kiemelték, hogy szeretnék, ha a jövő nemzedéke is kötődne a Müpához.

A megnyitás óta több mint 1 millió előadó állhatott színpadra a Müpában, és több mint 10 millió látogatót fogadtak,

amelyek közül 55 ezren Müpa+-tagok, vagyis olyan nézők, akik a legtöbb jegyet váltják az előadásokra.

10 Galéria: Két évtizede hozza el a minőségi kultúrát Budapestre a Müpa Fotó: Tövissi Bence / Index

Két évtized képekben

A jubileum alkalmából a Müpa eddigi legnagyobb szabású kiállításaként egy különleges látványelemekben bővelkedő tárlatot állított össze. A több emeleten is helyet kapó gyűjtemény közel 300 válogatott fotóból, egy 1200 képből összeállított, óriási montázsból, valamint hang- és filmfelvételekből áll. Az anyag segítségével a Müpa az elmúlt két évtized legszebb közös emlékeit, az ezernyi felejthetetlen pillanatot szeretné felidézni. Erre utal a cím is: Húsz év, ezernyi felejthetetlen pillanat.

A Müpa nem a magaskultúra, hanem a minőségi kultúra otthona

– emelte ki a kiállítás kapcsán Káel Csaba. Hangsúlyozta, hogy amikor a Müpa megnyílt, nem volt hasonló intézmény az országban, így mankó sem ahhoz, hogyan is kéne vezetni azt. Ezzel szemben mindvégig arra törekedtek, hogy erősen innovatív intézmény legyen, amely folyamatosan keresi az új műfajokat, értékeket és megújulási lehetőségeket.

Ahogy a Müpa, úgy a kiállítás is a zenei élményekre fekteti a legnagyobb hangsúlyt: a fotók nagy része koncerteket, fesztiválokat és előadókat mutat be. De magáról az épületről is látatunk néhány felvételt: a tervektől kezdve az építkezésen át egészen a megnyitásig követhetjük végig – fotókon keresztül – az intézmény történetét. A kiállításon azt is bemutatják, a Müpa hogyan alkalmazkodott a koronavírus-járványhoz, és hogyan vészelte azt át, továbbá hogy miként befolyásolta a pandémia a művészek, a dolgozók és a közönség életét. A kiállítás 2025. július 27-ig látogatható.

A hétvégi programok ide kattintva elérhetők.

(Borítókép: Kosztolánczy Gábor a Húsz év, ezernyi felejthetetlen pillanat című kiállításon 2025. március 12-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)