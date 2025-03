Az Index új cikksorozatot indított, amelyben a Hungarikumokat mutatja be – kicsit másképp. A sorozat első részét a déli harangszó inspirálta, utunk ezért Veszprémbe vezetett, ahová nemrég érkezett vissza az Öreg Mihály névre keresztelt 300 éves nagyharang, valamint öt új kisebb is. Van egy olyan helyi mondás, hogy Veszprémben vagy harangoznak, vagy a szél fúj. A veszprémi identitáshoz hozzátartoznak a harangok, amelyek különleges akusztikai élményt adnak a várnegyedben, állítja Kulcsár Dávid, a Szent Mihály Főszékesegyházi Plébánia káplánja. A visszaállítás apropóján a királynék városába látogattunk, ahol a káplán mellett Most Balázs harangszakértő beszélt a nem mindennapi projektről.