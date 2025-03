Csákányi Eszter kapta a Psota Irén-díjat, amit idén is a Rózsavölgyi Szalonban adtak át egy kis ünnepség keretében. Az Almási Éva által alapított kitüntetést mindig annak a színésznőnek ítélik oda, akinek színpadi sokszínűsége, tehetsége, kiemelkedő képességei méltónak bizonyulnak Psota Irén örökségéhez. A díjazottat Pintér Béla színész, rendező, drámaíró méltatta.

„Váratlanul ért, nehéz korszakom van, boldoggá tett ez a díj” – mondta Csákányi Eszter, miután átvette a díjat. Mint elmondta, lelke mélyén mindig is Psota Irén volt a példaképe. Elmesélte, hogy számára színésznőként sokszor volt „sok” Psota Irén, de ezt mégis mindig olyan tehetségesen csinálta. Amikor Psota Irén elment, Csákányi Eszterben felvetődött a kérdés, hogy hova kerülnek azok a zseniális ruhák, amelyeket Psota Irén hordott. Úgy gondolta, akkor lesznek a legjobb helyen, ha megvásárolja ezeket a sapkákat, sálakat. Amikor elment az örököstől átvenni a ruhadarabokat, megkapta Psota Irén napszemüvegét és az utolsó parfümjét is, ami a kórházban volt vele.

Egy ideje tehát már velem van Psota Irén.

Pintér Béla laudációjában felelevenítette az első találkozást Csákányi Eszterrel. A nagyon sok humorral előadott méltatásában elmondta, hogy Psota Irén és Csákányi Eszter színpadi jelenlétében nagyon sok a közös vonás, mindkettőt őszinteség, hitelesség és hihetetlen energia jellemzi.

Csákányi Eszter önálló estjének címe: Akit az istenek szeretnek. Pintér Béla szerint Csákányi Esztert nagyon szeretik az istenek, nagyon sokat kapott tőlük, amit nekünk ad vissza.

Boldogok vagyunk attól, hogy olyan kivételes művésszel élhetünk egy időben, mint Csákányi Eszter

– zárta beszédét Pintér Béla.

Fotó: Szollár Zsófi / Index Pintér Béla

A Psota-díj átadójának koreográfiájához minden évben hozzátartozik, hogy a műsor elején sokáig nem hangzik el a díjazott neve. A vele készült interjúkból azonban a két színművész műsorvezető, Józsa Bettina és Pásztor Dániel már az ünnepélyes „eredményhirdetés” előtt megosztott részleteket.

„Azokban a műhelyekben, ahol dolgozom vagy dolgoztam, nem a csodákban, hanem egymásban és a nagyon kemény munkában hiszünk. Számomra az őszinteség a legfontosabb, ez a színház lényege” – mondta egy interjúban a díjazott, akiről az egybegyűltek még nem tudták, hogy kicsoda.

Azt érzem, hogy az időt úgy tudod kivédeni, ha kíváncsi vagy a fiatalokra. Ez új impulzust, világlátást ad, eszembe jut a saját fiatalságom, amikor én voltam ilyen kis revelatív és mindent máshogy gondoló. Tudom, hogy akkor nekem furcsán hatott, amikor apám állandóan azt mondta, hogy jaj, mi volt az ő idejében. Tulajdonképpen most már én is olyan vagyok, aki arról beszél, mi volt a mi időnkben. De közben meg szerintem a kultúra nagyon komoly részét mindig a fiatalok határozzák meg. És ezzel nekünk szembesülni kell. Tényleg azt hiszem, úgy maradhat az ember friss, ha fiatalok között van

– mondta egy másik interjúban. Az is kiderült, hogy a díjazott szeret táncolni, számos musicalfőszerepet is eljátszhatott a Chicagótól a Kabarén át a My Fair Ladyig. Nemrég pedig balettmestert játszott, miután találkozott a világhírű balettművész-koreográfussal, Mihail Barisnyikovval.

Ezek után az emlékezetes, nagy találkozásuk örömére egyenesen New Yorkból küldött köszöntő üzenetet Mihail Barisnyikov világhírű balettművész, koreográfus, aki felidézte a Pintér Béla és Társulata Titkaink című előadását, amely nagy hatással volt rá.

Üzenet Eszternek

A kedvenc bohóc

Almási Évát 2016. március 16-án választották a Nemzet Színészévé Psota Irén helyére. Akkor határozott úgy: alapítványt hoz létre, amelynek kuratóriuma minden évben díjaz egy olyan színésznőt, akinek sokszínűsége, teljesítménye méltó a kétszeres Kossuth-díjas Psota Irén szakmai örökségéhez. Minden magyarországi színház jelölhet színészeket a díjra. A Psota Irén-díj ezüst plakettjét Rosta Péter grafikus tervezte, és Tóth László ötvösművész készítette: a művésznő aláírása és kedvenc bohóca látható rajta.

Almási Éva mondta korábban Psota Irénről:

Mindene élt, minden egyes porcikája. Hihetetlen energiák voltak benne, és ezeket át is tudta adni, mintha egy ágyúból lőtte volna ki a nézőkre az érzéseit, indulatait, csodálatos humorát. Ez olyasfajta adottság és tehetség, amire nagyon kevesen képesek.

A Psota-díjat odaítélő kuratórium tagjait az alapító, Almási Éva kérte fel: Básti Juli Kossuth-díjas színművész, Hazai Kinga ügyvéd (az alapítvány elnöke), Ágoston Attila üzletember, Hegedűs D. Géza Kossuth-díjas színművész, rendező és Langer János ügyvéd. Csákányi Eszter díjátadó ünnepségén a kuratórium nevében Hegedűs D. Géza színművész, rendező mondott köszöntőt, a plakettet Básti Juli színművész adta át.

Sokféle akarás

Az első Psota Irén-díjat 2017-ben Hegyi Barbara kapta. 2018-ban Hernádi Juditnak, 2019-ben Für Anikónak, 2021-ben Takács Katalinnak, 2022-ben Molnár Piroskának, 2023-ban Szirtes Áginak ítélte oda a kitüntetést a kuratórium. 2020-ban a járványhelyzet bizonytalansága miatt nem osztották ki az elismerést. 2024-ben Kiss Marit díjazták, idén pedig, nyolcadik alkalommal Csákányi Eszter kapta a kitüntetést.

Psota Irén 1988-ban írta önéletrajzi könyvében: „Minden szerepemben, mindennap újrakezdem az életemet, a pályámat. Bennem elképesztő sokféle indulat, akarás lobog, s ezeknek a negyedét sem tudtam eddig megmutatni, kiélni. Nyitottan állok, és várok – akár szerepet, akár szerelmet. Ha jön valaki vagy valami, egyiktől sem zárkózom el, csak magam nem megyek elébe. De én nem zártam be az ajtót. Majd szólok.”

(Borítókép: Csákányi Eszter 2025. március 13-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)