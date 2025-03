Van, ami az emberiséggel egyidős, ami azóta velünk van, hogy törzseket formáltunk, két lábra álltunk és eszközöket használunk. Ilyen a zene, persze, egészen más módon, mint ahogy azt most látjuk. Nem volt színpad, a közönség is csak a közösség volt, hangszerként pedig csupán egyszerű holmik szolgáltak: üreges fák és feszített bőrök, amiket emberi hang kísért. Mindennapi érzéseket fogalmaztak a dalokba, rítusok elengedhetetlen részei lettek a zenék, vagy éppen történeteket örökítettek tovább generációról generációra századokon át. Szinte lehetetlen ennek a több ezer éves hagyománynak a gyökereit felkutatni, az összefüggéseket pontosan megérteni, a Magyar Zene Háza most mégis megpróbálkozott vele LISTEN. – Zenei utazás a világ körül című kiállításukon.