A Budapest Arénában végleg elbúcsúznak Az Őrült Nők, tíz év és majd ötszáz előadás után elköszön a színpadtól az elmúlt évtizedben legendássá vált színházi produkció. Az Őrült Nők Ketrece Alföldi Róbert rendezésében, a főszerepekben Stohl Andrással és Hevér Gáborral hódította meg az országot, keseregni azonban még nem kell, ugyanis a kultikus darabot október 4-én, a Papp László Budapest Sportarénában láthatjuk utoljára, s ezzel az előadással a Kultúrbrigád is búcsúzik a közönségtől.

Tíz éve mutatták be, azóta töretlen sikerrel és az eltelt évtizedben megállás nélkül – összesen több mint 170 000 néző előtt – játszották a világhírű Tony-díjas Broadway-musical, Az Őrült Nők Ketrece magyar adaptációját.

A sikerszéria rendre telt házas előadásait korábban az Átrium színpada fogadta be, majd 2024-ben a darab a RaM Artba költözött, s eddig közel 500 előadást élt meg. Az Őrült Nők Ketrece hamarosan egy vidéki arénaturnéra is indul, március 22-én a debreceni Főnix Aréna, április 26-án a szegedi Pick Aréna, május 18-án pedig a Veszprém Aréna fogadja, ez utóbbiban már két előadást is meghirdettek.

Budapesten még tavasszal a RaM Artban is több alkalommal műsorra tűzik a darabot, azonban ezekre már nem lehet jegyet vásárolni. A Kultúrbrigád ezért úgy döntött, hogy a nagy sikerre való tekintettel egy nagyszabású – nagy kivetítőkön is követhető – előadással búcsúztatják Az Őrült Nők Ketrecét, amelyet

október 4-én, a Papp László Budapest Sportarénában láthat utoljára a közönség.

Az előadás este 8 órakor kezdődik majd, előtte két órával pedig a közönségnek alkalma lesz – korlátozott számban, külön jegy ellenében – egy Meet&Greet keretében találkozni a szereplőkkel, betekinteni a kulisszák mögé.

Ezzel az előadással a Kultúrbrigád is búcsúzik, amelynek olyan előadásokat köszönhet a hazai színházszerető közönség, mint az Igenis, miniszterelnök úr!, a Holt költők társasága, az Isteni végjáték, A félelem megeszi a lelket vagy – mások mellett – a 12 dühös ember.

Az Őrült Nők Ketrece búcsúelőadásra a jegyek már kaphatók, ahol akár a színészekkel is találkozhatnak a rajongók.